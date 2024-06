Roei Amit directeur délégué de BnF-Partenariats, filiale de la BnF

Roei Amit prend la direction de la filiale pour poursuivre et développer les missions de celle-ci : élaborer et diffuser des offres, des services et des produits culturels numériques pleinement inscrits dans le cadre des enjeux actuels concernant les entreprises et les secteurs d’innovation.

Diversifier les publics ainsi que les modes d’accès aux contenus constitue ses objectifs principaux, au cœur de ses missions renouvelées dans un contexte d’évolution permanente, concernant aussi bien les publics que les technologies et des usages en mutation.

Roei Amit était jusque-là directeur général du Grand Palais Immersif, filiale dédiée à la production et diffusion des expositions à dominance numérique. il était précédemment chargé au sein de la RMN-GP des innovations numériques et multimédias, ainsi que de l’Agence Photographique. Auparavant, il a été responsable des éditions multimédias de l’Ina au moment du lancement des offres en ligne.

Roei Amit est docteur en philosophie et sciences sociales de l’EHESS. Ayant une double formation en sciences humaines et sociales et en droit, il a toujours évolué dans les industries culturelles et créatives en suivant tout particulièrement les enjeux d’innovation et du numérique.

Le nouveau directeur délégué sera accompagné par Marine Trillat qui prendra le poste de directrice adjointe de BnF-Partenariats dès septembre. Jusque-là manager chez PMP conseils, Marine Trillat remplace Yoann Gantch, directeur adjoint qui quitte ses fonctions le 14 juin 2024.

Sous la conduite de sa première équipe dirigeante et avec le concours financier de ses partenaires commerciaux et institutionnels, BnF-Partenariats a fait numériser notamment 45 000 disques, 21 000 des premiers livres imprimés en France, 15 millions de pages de presse issus des collections de la BnF et lancé le site RetroNews. Elle aura ainsi rendu possible l’écoute, la lecture et la diffusion de ces collections numérisées auprès de millions de personnes en France et dans le monde.

La Direction de la BnF tient à remercier chaleureusement Nathalie Thouny et Yoann Gantch et salue leur bilan et leur rôle décisif dans la création et le développement réussi de BnF-P.

Crédits photo : DR