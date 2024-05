Librairie en quartier populaire : le projet de Rachida Dati étudié à Montpellier 

Le quartier de Mosson La Paillade (situé au nord-ouest de Montpellier) est actuellement à l'examen pour servir d’expérimentation, selon les informations de ActuaLitté. En présence du directeur général du Centre national du livre, Pascal Perrault (nommé en janvier 2021), le maire Michaël Delafosse se déplacera ce 17 mai dans les rues de ce lieu historique. L'idée ? Évaluer les options pour implanter une librairie, conformément aux projets de la ministre.

Investir les communs

Le quartier de La Mosson-La Paillade à Montpellier a été principalement développé dans les années 1960 pour répondre à une crise du logement exacerbée par l'afflux de rapatriés d'Algérie après la guerre d'indépendance (1962). Cette ZUP (Zone à Urbaniser en Priorité) a attiré une population diverse composée principalement de pieds-noirs, de travailleurs immigrés, notamment d'Afrique du Nord et subsaharienne, et de familles de la classe ouvrière.

Il fait désormais l’objet d’un projet de renouvellement urbain, porté par Montpellier Méditerranée Métropole et de la Ville de Montpellier, avec « comme ambition d’améliorer le cadre de vie des habitants, de rééquilibrer la ville et retrouver de l’attractivité pour ce territoire ».

Et ne manque pas d’initiatives, privées comme publiques, tournées vers la culture. Ainsi, en 2019, s’ouvrait à La Paillade, une boulangerie littéraire : Le Pain d’or, que dirige Ahmed El Menji, féru de livres. Au départ, des livres récupérés chez lui ont agrémenté chocolatines, baguettes et croissants. Les ouvrages, mis à disposition, profiteraient d’une seconde vie, tout simplement offerts en partages aux clients.

Dans ce lieu même, Nourdine Bara, enfant du quartier, a organisé l'une de ses agoras littéraires, Dites-le avec un livre. Un piano apporte une ambiance musicale, et finalement, on prend place pour échanger, autour d’une lecture choisie. Les convives écoutent, débattent.

Choisir La Mosson — La Paillade pour implanter l’un de ces établissements découle de cette volonté politique affirmée par la ministre en avril dernier. Rachida Dati avait réagi à une récente étude du CNL, sur les jeunes, la lecture et les écrans. La locataire de Valois débloquait ainsi 1,2 million € pour un programme visant l’implantation de librairies et de bibliothèques.

Valois relèvent ses manches

Si un premier axe de communication avait principalement porté sur l’ouverture de médiathèques, c’était en considérant que dans les territoires ruraux, elles sont « très souvent le premier lieu de diffusion et d’accès à la culture. Avec le ministère de la Culture, nous agissons pour que la culture soit partout pour chacun et pour tous ». Et s’inscrivant dans la continuité du plan Bibliothèque d’Emmanuel Macron, elle projetait la création de 1000 établissements supplémentaires d’ici 2027.

Certes, Rachida Dati vise les municipales de Paris en 2026 ; elle ne sera pas comptable de la réussite de ces projets. Certes, mais néanmoins.

Les structures qui en découleront seraient alors développées avec les bailleurs sociaux et les collectivités locales et pourraient être gérées par des associations ou des sociétés coopératives participatives (SCOP), apprenait-on en avril. En parallèle, les Directions régionales des affaires culturelles auront à charge de fournir des ouvrages au centres de loisirs et associations d’éducation populaire. Tout cela pour cibler, précisément, les jeunes publics.

De la générosité avant toute chose

Pour le maire de Montpellier, Mickaël Delafosse, il importe avant tout que les pouvoirs publics donnent des gages : « Quand on se montre généreux, la jeunesse répond présente, à l’image de ce que l’on voit à la Comédie, qui réunit toutes les générations », nous explique-t-il. Si l’on constate « un trou d’air chez les adolescents, le meilleur chemin à prendre pour y remédier, c’est la librairie, alors ouvrons-en une à La Mosson », affirme-t-il, avec un véritable enthousiasme.

Et d’ajouter : « Montpellier ne distingue pas ses citoyens en fonction du lieu où ils résident : partout, il faut apporter la connaissance, susciter la curiosité. Là où elles n’ont pas encore de prise, nous les installerons. Durant mon mandat, je ne veux pas une librairie qui s’effondre : qu’il s’en crée, au contraire ! »

Sur le territoire La Paillade, on retrouve déjà la médiathèque Jean-Jacques Rousseau (inaugurée en 1997), et La Mosson connaît d’importantes rénovations de structure. Dans l’intervalle, tout un programme d’animations, mené avec institutions et associations, pallie cette fermeture. Mais il se trouve aussi la médiathèque Pierresvives, ouverte en 2012 et dessinée par l’architecte Zaha Hadid. Un navire amiral majestueux pour le réseau des établissements du département.

Ainsi, le maire persiste : « La République doit aider à faire que le peuple se sente intime avec la lecture. Que les livres circulent et que l’on mette l’accent sur leur importance. »

Des paroles et des actes

À l’occasion du Festival du livre de Paris, Rachida Dati fit part de ses ambitions quant à la diffusion du livre. Il s’agissait bien de favoriser les libraires qui s’implantent dans les territoires ruraux — et à ce titre, les prochaines Assises de la ruralité évoqueront le sujet, parmi d’autres. Il en allait de même avec les quartiers éloignés de la culture, notamment en proposant des initiatives hors les murs et des opérations itinérantes.

« Mieux encore, à l’exemple de certaines collectivités et communes qui ont voulu mettre des librairies et des médiathèques au sein même du parc social, il faudra solliciter de nouveaux acteurs comme les bailleurs sociaux pour implanter le commerce de la librairie dans les quartiers les moins favorisés », indiquait-elle.

En tant que premier réseau culturel en France, à l’initiative des territoires, des maires et des départements, les médiathèques nécessitaient la même attention. « Présentes là où les services publics se retirent, les médiathèques irriguent les zones rurales comme les quartiers les plus défavorisés : elles sont le partenaire de nos librairies » soulignait la ministre. Et là encore, ce sont les jeunes publics qui étaient au cœur des préoccupations.

De nouveaux projets d’extensions des horaires d’ouverture seront à l’étude – 500 concrétisations ont déjà permis de gagner une journée, profitant à quelque 10 millions de citoyennes et citoyens.

Etude de faisabilité

Sollicité par ActuaLitté, le Centre national du livre n’avait pour l’heure pas de précisions à apporter. À cette heure, la perspective d’une ouverture à Montpellier est bien à l’étude : les aspects juridiques et financiers sont en cours d’analyse par les services du ministère. La ministre devrait à ce titre faire plusieurs annonces concernant les territoires ruraux, confirme-t-on à ActuaLitté.

« Le ministère travaille à rapprocher les publics des livres : les projets suivront », nous assure-t-on.

« Réinventer les quartiers de Montpellier compte parmi les missions que le maire s’est donné. La Mosson La Paillade compte parmi les Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), avec un grand projet de rénovation, une transformation qui passera par la culture et l’éducation », nous précise-t-on du côté de la mairie. « Plusieurs splendides initiatives ont déjà cours. »

En écho à un jumelage avec Palerme, l’édile montpelliérain a déjà évoqué à plusieurs reprises les actions du maire Leoluca Orlando. Lors d’une visite en octobre 2021, pour le Parlement des maires, ce dernier avait présenté l’un des quartiers de la cité sicilienne. Pour le reprendre à la criminalité, à la mafia, à la drogue, il avait installé des écoles, des centres de formation, des lieux culturels.

Une idée qui circule habilement en Méditerranée, semble-t-il.

