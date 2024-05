Académie des beaux-arts : nouvelle correspondante pour la gravure et le dessin

Aux côtés de Claude-Jean Darmon, Sylvie Patin, Emmanuel Pernoud et Thierry Groensteen, Claudine Grammont secondera les travaux des 5 membres académiciens de la section de gravure et dessin composée d’Erik Desmazières, Astrid de La Forest, Pierre Collin, Catherine Meurisse et Emmanuel Guibert.

De formation universitaire, docteur en histoire de l’art, Claudine Grammont est une spécialiste du fauvisme. Après avoir obtenu son doctorat en soutenant une thèse sur la genèse de ce mouvement (Université Paris-Sorbonne, 2000), elle a collaboré en tant que commissaire ou conseillère scientifique à diverses expositions internationales dédiées au fauvisme et ses artistes.

Elle a également publié plusieurs essais dans des catalogues d’exposition, tels que « Braque fauve » (dans Georges Braque Rétrospective, Grand Palais, 2012) ou « Der Fauvismus. Entstehung. Entwicklung und Verbreitung » (dans Im Farbenrausch. Munch, Matisse und die Expressionisten, Folkwang Museum, Steidl, 2012).

Parmi ses autres publications sur le fauvisme, citons un Abécédaire du fauvisme (Flammarion 2000) et Le Fauvisme cent ans après (Perspective, INHA, 2009).

La majeure partie de son travail a récemment été consacrée au peintre Henri Matisse. Elle a établi l’édition savante de sa correspondance avec deux de ses pairs (Matisse-Camoin et Matisse-Marquet, La Bibliothèque des Arts, 1997, 2008).

Elle a été consultante pour l’exposition Matisse : Radical Invention 1911-1917 (Art Institute of Chicago et MoMA, 2010) et a contribué à plusieurs catalogues d’exposition tels que The Steins collect (SFMoMA, 2011) et Matisse in Search of True Painting (Met, 2012).

Avec Yve-Alain Bois et Kate Butler, elle a coécrit le catalogue raisonné des 59 Matisse de la Fondation Barnes, Matisse in the Barnes Foundation (Thames and Hudson, 2016). En 2018, elle a publié aux Éditions Robert Laffont un Dictionnaire consacré à l’artiste.

En mars 2023, elle est nommée cheffe du cabinet d’art graphique du Centre Pompidou à Paris.

Photographie : l'Institut de France, qui abrite l'Académie des beaux-arts (Pietro Ferreira, CC BY-NC-ND 2.0)