Lecture : oubliez les influenceurs, les jeunes écoutent leur... mère

Dans le cadre des loisirs, un tiers des jeunes âgés de 16 à 19 ans ne se livre pas du tout à la lecture. Alors que 84 % de l'ensemble des jeunes lisent dans un contexte académique ou professionnel (marquant une diminution de 2 points par rapport à 2022 et de 6 points par rapport à 2016), cette fréquence diminue significativement chez les adolescents de 16 à 19 ans, tombant à 68 % chez les filles (contre 74 % en 2022, soit une baisse de 6 points) et à 59% chez les garçons (contre 68 % en 2022, soit une baisse de 9 points).

Les écrans en majesté

Le désintérêt pour la lecture durant le temps libre est encore plus prononcé : alors que 81 % des jeunes lisent pour le plaisir en général (soit une baisse de 2 points depuis 2022), parmi ceux âgés de 16 à 19 ans, seulement 74 % des filles (contre 85 % en 2022, soit une chute de 11 points) et 50% des garçons (contre 65% en 2022, soit une chute de 15 points) maintiennent cette habitude.

Au quotidien, les jeunes dédient une part considérablement plus grande de leur temps aux écrans par rapport à la lecture de livres. Ils allouent en moyenne 19 minutes chaque jour à la lecture à des fins de loisir, ce qui représente une baisse de 4 minutes par rapport à l'année 2022. Chez les adolescents de 16 à 19 ans, ce temps de lecture est encore plus restreint : il est de 17 minutes pour les filles et tombe à seulement 7 minutes pour les garçons.

Or, pour l'ensemble de cette population, le temps passé sur les devices modernes est dix fois à celui consacré aux livres : à 36 % ils s’envoient des messages, leur occupation favorite. Ce déséquilibre suscite de sérieuses inquiétudes quant à leur développement intellectuel et émotionnel. L'étude pointe qu'ils bouquinent 19 minutes de lecture au quotidien, contre 3 h 11 d’occupations digitales…

Lecture numérique : la croissance

On comprendra donc que la lecture numérique et l'écoute de livres audio progressent, avec une nette préférence pour l'utilisation du smartphone pour lire. De fait, webtoons et webnovels ont le vent en poupe, portés notamment par l’engouement manifesté à l’égard de la culture de Corée du Sud. Le projet italien Narae prévu pour 2025 et consacré aux webnovels démontre ainsi la volonté des éditeurs de ne plus manquer le coche.

L’étude pointe que 44 % ont essayé un livre numérique majoritairement sur smartphone : si 5 % ne savent pas ce que c’est, cette solution augmente de 11 %. Par ailleurs, ils ne sont que 17 % à écouter des podcasts, mais 42% ont écouté un livre audio. Les réseaux sociaux servent pour la moitié des lecteurs à être averti de nouveautés.

10 % des jeunes ont été inspirés à lire un livre par une personnalité qu’ils suivent sur les réseaux sociaux. Dans leurs choix de lecture pour le plaisir, ils sont désormais plus influencés qu'auparavant par ce qu'ils entendent sur les réseaux sociaux (+5 points) ou par les recommandations d’influenceurs dédiés aux livres (+7 points), et 66 % d'entre eux sont plus enclins à lire un livre après avoir regardé une série ou un film adapté sur une plateforme de streaming, ce qui représente une augmentation de 12 points.

Point amusant : les conseils d’influences dans les choix de lecture importent pour 13 % des répondants (contre 10 % en 2022), mais 38 % estiment que leur mère reste la plus significative source de recommandation. De fait, 53 % écoutent leur famille pour leurs lectures.

Bande dessinée, mais surtout manga

Considérant les 8 jeunes sur 10 qui apprécient de lire, la suite des résultats froissera sans aucun doute certains de leurs aînés – mais après tout, on sait grâce à Socrate (et d’autres avant lui, sans doute) que les jeunes « sont malfaisants et paresseux »…

Ainsi, le 9e Art gagne en popularité, notamment grâce aux mangas chez les garçons de 13-15 ans. En revanche, captent l’attention des 16-19 ans par ordre d’importance accordée, les romans sentimentaux (52 %), la SF (42 %) et la Dark Romance (40 %). Cette dernière fait d’ailleurs une entrée fracassante – qu’il est difficile de ne pas rapprocher du phénomène Morgane Moncomble.

ÉTUDE – Les lecteurs de romance en France

La présidente du CNL, Régine Hatchondo avait déjà alerté, lors de l’opération nationale qu’a construit l’établissement, Le 12 mars je lis, que les données de l’étude ne seraient globalement pas terribles. Notamment par la perte d’une habitude ancrée : celle de la lecture aux enfants avant de s’endormiez, mais également du fait que 47 % des jeunes font autre chose quand ils lisent — réseaux sociaux, vidéo… « Comment s’imprégner pleinement de l’imaginaire d’un texte, si l’on ne s’y consacre qu’à moitié ? », interroge

À LIRE - “La lecture constitue l'unique capital de qui n’en a pas”

« Je considère que la lecture est une affaire de santé publique. Il faudrait une prise de conscience massive pour mettre en exergue les bienfaits de la lecture chez les enfants, notamment en matière de concentration, d’imagination, d’empathie, de développement du langage et du cerveau, etc. », poursuit aujourd’hui la présidente.

Et de conclure : « Compte tenu de cet enjeu majeur de société, le Centre national du livre développe de nombreuses actions pour mettre la lecture au cœur de la vie des citoyens, avec par exemple le Quart d’heure de lecture national, mais c’est collectivement, par la mobilisation de l’ensemble de la société que nous pourrons œuvrer durablement pour l’avenir de nos enfants ! »

L'intégralité de l'étude est proposée ci-après en consultation et / ou téléchargement :

Crédits photo : Artem Podrez CC 0