Malgré des ventes phénoménale, la Romance a le coeur brisé

Fondée par l’autrice et éditrice Vivian L. Stephens (afro-américaine, le détail a son importance) en 1980, la Romance Writers of America (RWA) compta à son apogée quelque 10.000 membres. Mais l’association a cumulé une dette de quelque 3 millions $ auprès des différents hôtels qui accueillent sa conférence phare. Et 74.500 $ de plus auprès de créanciers divers — une bagatelle, mais un crève-cœur.

Ce désastre financier intervient après plusieurs années de controverse, ayant conduit à une véritable hémorragie des membres. En 2018, la RWA avait déjà essuyé des feux nourris de critiques : les jurés de son prix RITA avaient snobé une autrice noire, Alyssa Cole. Et rebelote en 2019, quand Courtney Milan, autrice sino-américaine, avait dénoncé le caractère raciste du roman d’une membre.

Ces frasques internes conduisirent à la démission du conseil d’administration et la mise en œuvre de rencontres autour des enjeux de la diversité. Mais la RWA ne n’est jamais relevée de ces crises : au cours des cinq dernières années, relève l’agence Reuters, près de 80 % des adhérentes ont disparu. Dans le même temps, les principaux éditeurs de Romance ont coupé les ponts avec l’organisation.

Les accusations de racisme latent se sont avérées de plus en plus fondées : les observateurs du secteur pointent que le genre aura vigoureusement résisté à toute forme de diversification. Dans ces fameuses années 80, les héroïnes des ouvrages étaient systématiquement blanches, hétérosexuelles, sans handicap et sveltes. Et si Stephens apporté un vent de nouveauté grâce à son association, un substrat bien installé demeurait.

Pourtant, la RWA fut l’un des syndicats les plus actifs dans la défense des droits des autrices et auteurs : que ce soit dans la négociation de contrats d’édition ou contre Amazon et sa politique commerciale de remboursement des audiolivres, l’équipe était sur tous les fronts. La communauté ainsi constituée représentait une véritable force dans l’industrie américaine du livre : l’ironie n’en est que plus grande de constater combien l’avant-gardisme des premières années s’est empêtré dans les travers historiques du genre.

D’anciens membres affirment qu’il s’agit du point culminant d’années d’actes répréhensibles et de controverses, reflétant des préjugés à l’égard des membres non blancs du groupe. Le syndicat qui recensait 23 sections aux États-Unis et au Canada affirme qu’il n’est désormais plus en mesure de solder ses dettes. Et ce, alors que la Romance a littéralement sauvé les comptes d’éditeurs, partout dans le monde.

Sauf que l’ère hétéronormée a pris fin : les relations de couples de même sexe, de couples mixtes, et autres histoires de couples LGBTQI+ ont pris l’ascendant. Et à ce titre, la RWA ne tenait plus la route : déjà en 2005, le syndicat avait adressé un questionnaire à ses membres demandant si la romance devait être strictement définie comme une relation entre un homme et une femme : le débat fut extrêmement houleux, voire violent.

Dans les premières années de l’administration Trump, la direction de RWA s’était concentrée sur les efforts en faveur de la diversité, prenant en compte l’échec de l’association à servir de défenseur et d’espace de réseautage pour les auteurs de romances de tous horizons. Mais certains auteurs blancs n’étaient pas satisfaits de cette nouvelle orientation et ont reculé, accusant les auteurs de couleur d’intimidation et de comportement non professionnel lors de leurs discussions publiques sur le racisme.

La prochaine conférence prévue en 2024 doit se dérouler à Austin, au Texas, mais là encore, les réservations de chambres seront en berne, estime la RWA.

