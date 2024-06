À la prison de Tarbes, une offre socioculturelle “quasi inexistante

Chargée de contrôler les conditions de détention des personnes privées de liberté en France depuis 2007, la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté peut recourir à un dispositif exceptionnel, lorsqu'elle constate des violations graves des droits fondamentaux.

Des faits malheureusement observés par cinq contrôleurs de l'autorité administrative indépendante, à lors de visites inopinées réalisées du 4 au 8 mars et du 11 au 13 mars 2024, au sein de la maison d'arrêt de Tarbes. De « nombreux dysfonctionnements » ont été relevés, débouchant sur « des atteintes graves aux droits des personnes ».

Des activités socioculturelles en souffrance

La majorité du rapport de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté est consacré à une politique disciplinaire « illisible » et à un usage des moyens de contrainte marqué par « un défaut de traçabilité qui fait obstacle à tout contrôle ». Des « violences physiques et psychologiques » seraient notamment commises « par une équipe de surveillants », d'après les témoignages recueillis par les contrôleurs.

Le document relève aussi des « conditions de détention indignes, aggravées par la suroccupation des cellules et le désœuvrement des détenus ». L'accès à la culture des détenus serait particulièrement défaillant, détaille l'autorité administrative.

« L'offre d'activités socioculturelles est quasi inexistante depuis plusieurs mois et se résume à une activité de soins socio-esthétiques ne bénéficiant qu'à six personnes au rythme d'1 h 30 par semaine », indique le rapport. « L'accès à la bibliothèque est excessivement restrictif : les détenus qui y sont inscrits ne peuvent s'y rendre qu'une fois par semaine, de 7 h 30 à 8 h 30, généralement à trois personnes par créneau », poursuit la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté.

« L'établissement doit développer son offre de travail, de formation professionnelle, d'enseignement, d'activités culturelles et sportives afin que les détenus puissent développer des projets utiles à leur réinsertion et réduire le temps passé en cellule », recommande-t-elle en urgence. D'autant plus que les voies de recours des détenus sont « peu effectives » et les propres recommandations de l'administration pénitentiaire, émises après un contrôle interne, « sont insuffisamment prises en compte ».

Activité « ralentie », offre « étoffée »

Sommé de répondre dans le cadre de cette procédure d'urgence, le ministère de la Justice a fait parvenir à la CGLPL un courrier revenant sur les différents points soulevés (accessible en fin d'article).

Concernant les difficultés pour se rendre à la bibliothèque, le ministère assure que le planning d'accès « a été revu pour permettre au plus grand nombre d'y accéder ».

Sur la question plus générale des activités socioculturelles et des actions pour la réinsertion des personnes détenues, le ministère rappelle que le Service pénitentiaire d'insertion et de probation des Hautes-Pyrénées (SPIP 65) assume une compétence départementale dans ce domaine, au sein de la maison d'arrêt de Tarbes et du centre pénitentiaire de Lannemezan.

« L'offre est particulièrement étoffée », assure le ministère de la Justice, qui liste des « activités ou [...] actions d'insertion non stigmatisantes » qui permettent d'aborder « des problématiques plus profondes, de prévenir les violences et de développer les compétences et les habiletés sociales pour lutter contre la récidive ».

Parmi ces activités, il cite une permanence au sein de la médiathèque Aragon ou encore le défi « Dis-moi dix mots », dans le domaine de l'écrit, du livre et de la lecture.

Le ministère admet toutefois une mise en place d'activités culturelles « ralentie » entre septembre et décembre 2023, du fait « d'une période de vacance du poste de coordonnateur culturel ».

La bibliothèque en détention

Le décret n° 2013-368 du 30 avril 2013 indique que la personne détenue « se voit proposer un choix de livres, journaux et périodiques du fonds documentaire de la médiathèque de l'établissement ». « Les bibliothèques, vecteur central de l’accès aux livres en détention, existent dans l’ensemble des établissements, mais le Contrôleur général des lieux de privation de liberté constate de fortes disparités entre elles (accessibilité, qualité et diversité des fonds documentaires, etc.) », nous indiquait à ce titre Dominique Simonnot, en 2021.

Cette même année, l'administration pénitentiaire précisait que, « [s]ur les 188 établissements pénitentiaires, seules 2 maisons d'arrêt en outre-Mer ne disposent pas d'une bibliothèque et deux centres de semi-liberté en métropole ne bénéficient pas de cet espace ».

En 2019, l'axe « Bibliothèques », fléché dans le cadre des consommations annuelles, « s'est élevé à hauteur de 785.562 €, soit une hausse de 5,94 % depuis 2017 », soulignait alors le ministère de la Justice. Ajoutons cependant que la France comptait 77.647 personnes incarcérées au 1er mai 2024, soit une croissance de 6,1 % sur une seule année.

Photographie : Maison d'arrêt de Tarbes (Sotos, CC BY-SA 4.0)