Face au livre, “les réseaux sociaux ont réussi leur entreprise

Étienne Mercier, directeur du pôle Opinion et Santé de l'Institut Ipsos, à l'origine de l'étude « Les jeunes Français et la lecture », et Régine Hatchondo, présidente du Centre national du livre, ont cherché des raisons de se réjouir, lors d'une présentation des chiffres de cet examen bisannuel.

Depuis 2022, la relation entre les jeunes et la lecture s'est en effet dégradée. 1500 personnes âgées de 7 à 19 ans ont été interrogées par internet, avant un redressement des données et un traitement des informations assuré par Étienne Mercier, Laurène Boisson et Alexandre Leray.

Un « décrochage » à 16 ans

D'une manière générale, les jeunes lisent moins, à en croire l'étude présentée par Ipsos et le CNL. Ils ne sont plus que 84 % à lire pour l'école (ou le travail) entre 7 et 19 ans, et 81 % à lire dans le cadre des loisirs, par goût personnel. Il y a deux ans, lors de la dernière étude sur le sujet, ces statistiques étaient plus élevées, respectivement à 86 % et 83 %...

Si l'érosion n'est pas trop importante, elle inquiète visiblement la présidente du Centre national du livre. Selon elle, ces résultats « sont préoccupants pour la chaine du livre dans son ensemble », mais aussi pour la société elle-même : « Comment développer son esprit critique, l'altérité, l'imaginaire, l'enrichissement du vocabulaire, ou encore la capacité d'exprimer ses émotions, autant de choses qui passent par la langue ? », interroge-t-elle.

Et Régine Hatchondo de pointer le décrochage des 16-19 ans, « moins visible en 2022 ». Un tiers des jeunes de cette tranche d'âge (38 %) ne lirait pas du tout pour ses loisirs, tandis que la part de ceux qui le feraient recule de 12 points, en deux ans seulement. Sans oublier ces deux données, particulièrement éloquentes : l'ensemble des jeunes consacre 19 minutes par jour à la lecture, contre 3h11 aux écrans.

« Ce n'est pas trop une surprise », nuance-t-elle, « car les réseaux sociaux ont vraiment réussi leur entreprise, rendre totalement dépendants les enfants, les ados et les adultes aux algorithmes ». En résulteraient des problèmes de concentration, auxquels s'ajoutent régulièrement des troubles de l'anxiété, parfois très forts sur la tranche d'âge 16-19 ans.

48 % (+5 points) des jeunes font souvent autre chose en même temps qu'ils lisent. [P]rès d’un jeune lecteur sur deux (69 % des 16-19 ans) fait autre chose pendant ses lectures, et ce encore plus fortement qu’auparavant. – Étude du CNL

Soulignons que le temps d'écran évoqué dans l'étude ne comprend pas la lecture de livres numériques ou l'écoute de livres audio, une pratique qui se développe rapidement auprès de l'ensemble des jeunes. L'étude n'a toutefois pas détaillé leurs lectures sur ces supports.

L'éducation, seul recours ?

Le temps de l'apprentissage scolaire, la lecture semble bien promue auprès des jeunes, avec une pratique qui diminue relativement peu. « Jusqu'à 16 ans, l'Éducation nationale fait plutôt bien son travail. À partir de cet âge, les enseignants font sans doute ce qu'ils peuvent mais ils perdent la bataille, en partie, à un certain niveau », analyse Étienne Mercier.

Pas sérieux, pourquoi pas, mais peut-on être lecteur quand on a 17 ans ? Régine Hatchondo y lit aussi les autres envies d'un âge « où on lâche un peu livre, on s'éloigne de l'autorité parentale ». Difficile pour autant de se satisfaire d'une telle situation pour la présidente du CNL, qui invite à une multiplication d'actions publiques en faveur de la lecture.

Elle évoque ainsi le partenariat du CNL avec l'Éducation nationale autour du quart d'heure de lecture, lequel, « au bout de deux ou trois mois, change le rapport des enfants avec la lecture ». Le Pass Culture aura aussi su, selon Régine Hatchondo, « faire entrer des jeunes pour la première fois dans une librairie » et ainsi participer à la fréquentation du livre. Ce dernier reste le premier poste de dépense des crédits accordés au sein de la part individuelle, tandis que les classes de maître d'auteurs « sont la première offre pour la part collective ».

À LIRE - Lecture : oubliez les influenceurs, les jeunes écoutent leur... mère

Pour changer la donne et assurer de futures générations de lecteurs et lectrices, Régine Hatchondo exhorte les adultes à endosser des rôles de « modèles » et « être en capacité de rompre avec leur propre consommation des écrans ».

Il est également nécessaire de généraliser et pérenniser la lecture à voix haute auprès des jeunes, dès la naissance, souligne la présidente du CNL. « Il faut continuer ce partage, même une fois que l'enfant sait lire tout seul, après 6-7 ans », note-t-elle. « Les grands lecteurs sont d'abord ceux qui ont aimé la lecture à cet âge-là, qui l'associent à des souvenirs positifs. »

L'étude complète est disponible ci-dessous.

Photographie : Régine Hatchondo, présidente du CNL (capture d'écran)