Contrat d'édition : des aides du CNL bientôt conditionnées à certaines clauses

Dans le cadre d'une audition accordée à la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, la présidente du CNL, en poste depuis novembre 2020, a détaillé les grandes orientations de son mandat, ainsi que quelques actions passées, présentes et à venir.

L'incitation à la lecture, centrale

S'il soutient la diversité de la chaine du livre en s'assurant que tous les ouvrages, peu importe leur sujet, leur auteur, leur langue d'origine, puissent potentiellement être publiés, le CNL s'efforce également de développer la pratique de la lecture au sein de la population.

Cette mission, Régine Hatchondo lui accorde une attention particulière, encore plus après les résultats du baromètre « Les Français et la lecture » du CNL. Si 86 % des Français se déclarent lecteurs, une légère hausse par rapport à la dernière édition, ils sont nombreux à admettre que le manque de temps et la concurrence des autres loisirs restreignent toutefois la place qui lui est laissée au quotidien.

Le décrochage des 15-24 ans inquiète en particulier la présidente du Centre, même si le recul de la lecture ne se limite pas à cette tranche d'âge.

Après avoir noté les bienfaits de la lecture, de l'ouverture d'esprit à la réduction du stress, elle fait part d'inquiétudes de professionnels de la santé ou de l'éducation vis-à-vis des « troubles de l'attention, de la mémoire ou du sommeil », devenus plus fréquents chez les plus jeunes avec l'intensification de leurs usages des écrans.

Vers une nation de lecteurs

Deux publics sont particulièrement visés par le Centre national du Livre, pour son action en faveur du développement de la lecture : les jeunes et les publics dits empêchés ou éloignés. Présence du livre et de professionnels dans les maternités, les petites communes, à proximité de barres HLM, au sein d'EHPAD, création d'un Goncourt des détenus... Les initiatives se sont multipliées.

Du côté des établissements scolaires, avec l'Éducation nationale, le Centre insiste sur l'organisation de masterclasses et de résidences d'auteurs, qui permettent aussi aux jeunes de réaliser, parfois, que la littérature est « vivante », et non circonscrite aux « classiques ».

Pour provoquer les rencontres avec le livre et la lecture, le CNL compte travailler plus encore sur la transmission parents-enfants et la présence d'acteurs du livre et de la lecture dans le circuit scolaire.

La mise en œuvre du Quart d'heure de lecture national, le 10 mars, depuis 2022, doit aussi « intensifier sa communication », d'une part, avec l'investissement de personnalités de divers horizons, et, d'autre part, se tourner plus encore vers « l'entreprise, tant les PME que les grandes entreprises ».

Face à l'inflation

Interrogée par plusieurs députés sur le soutien aux librairies et aux festivals littéraires, Régine Hatchondo a entériné la mise en place d'« une nouvelle approche, plus centrée sur le maillage territorial que sur les critères historiques de soutien aux librairies et aux festivals [par le CNL] ».

Par ailleurs, bien consciente des difficultés financières en période de pandémie, la présidente du Centre indique avoir déposé « une requête auprès de la Direction générale des médias et des industries culturelles [du ministère de la Culture, NdR] afin d'obtenir des moyens supplémentaires de soutien face à l'inflation », dans son budget 2024.

Si le Centre a vocation à accompagner des festivals littéraires au « retentissement national, voire international », l'institution a récemment ouvert une aide « tremplin », destinée à 10 festivals « que nous avons repérés et que nous trouvons particulièrement innovants dans leur relation avec le public ». Celle-ci, fidélisée sur 3 ans, permet d'aider au développement serein de ces nouvelles manifestations.

Pour les plus petits festivals, toutefois, la présidente du CNL renvoie aux directions régionales des affaires culturelles et aux conseillers Livre et Lecture, plus au fait des besoins des manifestations régionales et locales.

Du côté de l'édition, le CNL n'est pas passé à côté de l'augmentation moyenne du prix du livre neuf, « entre 1 et 1,50 €, pour prendre en compte l'inflation du prix du papier ». « Ce qui nous revient des éditeurs », note encore Régine Hatchondo, « c'est qu'ils sont moins inquiets sur la question de l'approvisionnement. Une forme de stabilité s'est faite après l'augmentation brutale qui a eu lieu. » Reste à voir si ce « dégel » mène, petit à petit, à une baisse des tarifs pour les lecteurs...

La relation auteurs-éditeurs

Rappelant le contexte de la mission Sirinelli autour de la relation auteurs-éditeurs, Régine Hatchondo a détaillé le programme à venir : depuis ce mois de mai, des rencontres, jusqu'en septembre, entre les représentants des auteurs et le Syndicat national de l'édition, pour évoquer les questions contractuelles et le meilleur partage de la valeur des livres, mais aussi la récupération des droits par l'auteur, en cas de fin de commercialisation.

À la fin du mois de septembre, le ministère de la Culture récupérera les conclusions de ces rencontres. « C'est une fois que ces points auront été réglés dans la relation auteurs-éditeurs que nous allons commencer, au CNL, notre travail sur la manière dont on pourra, avec les éditeurs et les auteurs, conditionnaliser une partie des aides du CNL au respect d’un certain nombre d’éléments contractuels entre l’éditeur et l’auteur », détaille la présidente du Centre, sans en dévoiler la teneur.

Sujets brûlants

Parallèlement au travail de fond, le Centre national du Livre reste à l'affût des questions qui préoccupent les professions du livre. Concernant l'intelligence artificielle, par exemple, un groupe de travail « sera lancé dans trois semaines sur le sujet. Nous accélérons le travail, à la demande des éditeurs », confie Régine Hatchondo.

Pour le livre d'occasion, dont la place grandissante dans les pratiques d'achat inquiète éditeurs et auteurs, la « réflexion n'est pas encore aboutie » à l'heure actuelle.

Sollicitée sur les tractations autour des groupes Hachette et Editis, elle reconnait que « des plaques tectoniques vont bouger », mais redirige les questions à la fois vers la Commission européenne et la Direction générale des médias et des industries culturelles.

Le prochain rendez-vous notable du Centre est donné pour le 26 juin et le dévoilement des résultats d'une étude consacrée aux adaptations audiovisuelles d'œuvres littéraires, en France, dans 7 autres pays européens et aux États-Unis. Sans surprise, celles-ci, chiffres à l'appui, incitent à la lecture et attirent un large public dans les salles et sur les plateformes.

L'audition complète de Régine Hatchondo est accessible à cette adresse.

Photographie : Régine Hatchondo en juillet 2022 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)