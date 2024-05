Quatre week-ends de bande dessinée : les 28es RDV BD d'Amiens

Du 1er juin au 23, les week-ends du mois de juin seront consacrés à la bande dessinée à travers la 28e édition des Rendez-vous de la BD d’Amiens. Quatre dates, où l’on retrouvera dans la Halle Freyssinet expositions, rencontres et autres surprises.

L’édition 2024 offrira durant un mois aux plus de 20 000 visiteurs attendus un condensé de ce qui fait la richesse de la bande dessinée à travers 8 expositions scénographiées, 3 librairies, des espaces de rencontres avec les 150 auteurs invités, des espaces consacrés au jeune public... La manifestation sera comme chaque année enrichie d’une programmation horsles-murs qui émaille le territoire et fait rayonner le festival en dehors de la Halle Freyssinet.

La création de l’affiche de la 28e édition a été confiée à Guillaume Singelin, auteur marquant de cette nouvelle vague incarnée par le Label 619. Reconnu pour ses qualités de dessinateur, Guillaume est également passé maître dans l’art de la narration, domaine où son aisance graphique sublime l’originalité de ses découpages. Une exposition rétrospective lui sera consacrée au cœur de la Halle Freyssinet.

Expérimenté en 2022, ce nouveau format continue d’être un véritable succès, tant en termes de fréquentation que de richesse des propositions faites. Le 1er week-end de juin reste calqué sur le modèle qui a fait le succès du festival depuis 28 ans : un plateau de plus de 90 autrices et auteurs, des expositions scénographiées, de nombreux formats de rencontres, un axe jeune public très fort...

Les deux week-ends suivants, dits « intermédiaires » offrent une version muséale de la manifestation : le public peut profiter de visites guidées privilégiées des expositions, des librairies et de quelques animations jeune public de petites formes. Le week-end de clôture est le fruit d’une expérimentation menée il y a deux ans : des éditeurs partenaires co-produisent avec les RDVBD cet évènement et invitent sur le festival des autrices et auteurs (invitations validées par la cellule artistique du festival).

Et comme chaque année, une part importante de la programmation des Rendez-Vous de la Bande Dessinée est consacrée aux petits visiteurs. Au-delà des expositions, chaque journée est rythmée par les ateliers avec auteurs, les lectures à voix haute, animations de toutes sortes... Mise en place en 2022, les journées des tout-petits s’adressent aux classes de maternelles, de la petite à la grande section.

Dans ce prolongement, les journées des scolaires organisées en amont du week-end d’ouverture accueilleront pas moins de 2200 élèves de la Région, de la primaire à la terminale. Chaque classe accueillie bénéficiera d’une visite guidée avec médiateur puis d’une rencontre personnalisée d’une heure avec un auteur ou une autrice.

C’est également lors de l’édition 2024 des Rendez-Vous que sera remis le 26e Prix Révélation Bande Dessinée des Lycéens Hauts-de-France. Véritable vitrine du travail mené à l’année par le Pôle BD Hauts-de-France, ce prix est attribué par un jury régional composé d’environ 800 élèves lecteurs de lycées professionnels, techniques et agricoles.

Chaque année, les médiateurs du livre du Pôle interviennent dans ces lycées partenaires pour former les futurs jurys, les familiariser avec le médium, leur transmettre les codes et les clés de compréhensions nécessaires ainsi que le goût de la lecture. Un dispositif similaire est également proposé chaque année aux collégiens de la Somme ; en 2024, plus de 400 élèves participent au 11e Prix des Collégiens de la Somme.

Le 1er Prix des Écoles d’Amiens sera également remis au lauréat lors de la journée dédiée au dispositif, en présence des élèves jurys.