Lorsque sa grand-mère commence à sombrer dans la démence, la narratrice est quittée par celui qu'elle aime, un musicien en vogue, son premier amour. La jeune fille éprouve dans sa chair ce sentiment qui, tous, a pu nous traverser : ce n'est pas parce que le dialogue est rompu qu'il n'y a plus rien à dire. Alors elle se souvient, entre rires et larmes, elle revisite ses bonheurs familiaux et sa quête sentimentale. Les époques se superposent dans cette tentative de retenir ce qui s'échappe : la mémoire et l'amour. Comme si une douleur s'entrelaçait à l'autre, comme si l'impératif du souvenir infusait de la même façon les deux chagrins. En faisant résonner chaque battement de coeur de la narratrice, Petite fille est le roman des émerveillements et de la mélancolie. Une touchante ode à la vie. Conceptrice-rédactrice et créatrice de contenu, Valentine Tedo a créé le compte TikTok "En toutes lettres" . Suivie par 22 000 personnes, elle est l'une des BookTokeuses françaises les plus influentes. Petite fille est son premier roman.