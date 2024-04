New adult, romance... Francfort fait une place aux nouveaux genres

Comédiedulivre2024 – Les mots, l’image... Deux façons de dire le monde, et un festival pour les faire dialoguer. Pour la deuxième année, la Comédie du Livre – du 12 au 18 mai – et le cinéma indépendant Le Diagonal accueillent un cycle de cinq documentaires suivis de rencontres et d’échanges avec des cinéastes et des écrivains.