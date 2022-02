Nouvel appel pour la libération de Gui Minhai, détenu en Chine

Après la résolution d'une enquête vieille de plus d'un demi-siècle, l'erreur policière ? Le 18 janvier, l'éditeur Harper réalisait un gros coup éditorial avec la publication du livre The Betrayal of Anne Frank de Rosemary Sullivan (HarperCollins, traduit par Samuel Todd et Carole Delporte sous le titre Qui a trahi Anne Frank ?). Un ex-agent du FBI y révélait le nom du principal suspect dans la trahison à l'origine de l'arrestation de la jeune fille et sa famille par la Gestapo...