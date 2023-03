Hong Kong : trois libraires risquent la prison pour “sédition

La police de Hong Kong a initialement arrêté six personnes le 17 janvier lors d’une foire du Nouvel An lunaire à Mong Kok, et a confisqué à cette occasion 43 ouvrages.

Réécrire l’histoire des manifestations

Si trois prévenus ont été rapidement libérés, les trois libraires ont vu leur mise en liberté sous caution refusée. Des articles de la Loi sur la sécurité nationale de juin 2020 ont mis fin à la présomption de libération sous caution dans les procès pour sédition, au motif qu’elles mettent en cause, justement, la sécurité nationale.

S’ils sont reconnus coupables, ils risquent jusqu’à deux ans de prison pour une première infraction de sédition, et trois ans s’il s’agit d’une récidive. Une audience est prévue le 17 mars au tribunal de West Kowloon. L’ordonnance sur les crimes de Hong Kong définit les actes séditieux comme incitant à « la haine ou au mépris ou pour exciter la désaffection » envers les gouvernements de Hong Kong ou de la Chine.

La responsable de la recherche et du plaidoyer de PEN America en Chine, Angeli Datt, dans un communiqué, est formelle : « Produire et vendre un livre sur le mouvement de protestation de Hong Kong en 2019 n’est pas un crime. »

Elle développe : « Les autorités de Hong Kong tentent de réécrire l’histoire des manifestations en arrêtant et en supprimant les individus qui présentent des récits contraires à ceux du gouvernement. » Elle souhaite que les accusations de sédition soient abandonnées et les trois prévenus libérés.

Un schéma inquiétant

Plus largement, Angeli Datt analyse ces poursuites comme faisant partie « d’un schéma inquiétant de restrictions des droits à la liberté d’expression qui a émergé après l’imposition par Pékin de la Loi sur la sécurité nationale ».

En effet, de livres pour enfants à des récits, les autorités de la région ont affirmé à plusieurs reprises que les publications sur les manifestations de 2019 étaient « séditieuses ». D’après le responsable Asie-Pacifique à PEN International, Ross Holder, « le recours croissant aux accusations de sédition pour réduire au silence l’expression critique a un effet dissuasif profond sur tout le territoire, et illustre le mépris du gouvernement de Hong Kong pour ses obligations internationales de respecter le droit à la liberté d’expression ».

Depuis la promulgation de la Loi sur la sécurité nationale de Hong Kong le 30 juin 2020 par le gouvernement chinois, médias, éditeurs ou simples Hongkongais sont accusés de « subversion », « sécession », et autres « collusion avec des forces étrangères ».

Des accusations en série

L’accusation de « sédition », qui date de l’époque coloniale, a elle été réintroduite en 2020. Elle n’avait plus servi depuis la rétrocession de Hong Kong du Royaume-Uni à la Chine en 1997. Les procureurs s’appuient sur cette accusation pour s’attaquer à la presse libre et plus globalement à la liberté d’expression.

Le personnel du journal Apple Daily et du point de vente numérique Stand News a par exemple été accusé de sédition pour avoir publié des articles critiques. En septembre 2022, cinq orthophonistes ont été reconnus coupables de sédition et emprisonnés pendant 19 mois pour avoir produit des livres pour enfants sur les manifestations de 2019.

En octobre, c’est un animateur de radio qui a été condamné à 32 mois de prison pour sédition et blanchiment d’argent. En cause : le contenu de ses émissions et ses appels aux dons pour les manifestants.

Avant la loi sur la sécurité nationale, les libraires de Hong Kong impliqués dans la production de livres critiquant le gouvernement étaient déjà la cible des autorités.

En 2015, cinq libraires de Hong Kong ont disparu, pour émerger plus tard sur le continent. Une affaire connue sous le nom de Causeway Bay Bookstore Disappearances. L’éditeur et poète Gui Minhai, l’un des Causeway Bay 5, purge toujours une peine de dix ans.

