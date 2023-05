Quand la censure chinoise sévit dans les bibliothèques de Hong Kong

Les médias hongkongais ont été nombreux à signaler une augmentation sans précédent du nombre de suppressions d'ouvrages et de documentaires des établissements prêt. La tendance s’est accélérée depuis la répression autoritaire du mouvement pro-démocratie de Hong Kong, et l’introduction de la loi sur la sécurité nationale en 2020. En ont découlé de nombreuses arrestations et une réduction significative des libertés politiques.

À la gestion des bibliothèques, on retrouve désormais le département des loisirs et services culturels, rappelle le South China Morning Post. Fin avril dernier, un rapport de la commission d’audit du gouvernement invitait les établissements à « intensifier leurs efforts pour contrôler les documents des bibliothèques, pour préserver la sécurité nationale, et de prendre des mesures de suivi ».

Le processus d’examen des titres a débuté en 2021, sans annoncer de date de fin bien entendu. Pourtant, le rapport indique bien que les bibliothèques publiques de Hong Kong ont achevé un examen préliminaire des livres, axé sur les auteurs et les éditeurs « soupçonnés d’avoir déjà publié des livres sur “l’indépendance de Hong Kong” par le passé ».

Des mots clés bannis

Ce mardi 16 mai, ces mêmes médias font état d’une nouvelle centaine d’ouvrages retirés des étagères. Les titres visés concernaient tous les massacres des manifestants du 4 juin 1989 sur la place Tiananmen. Photon Media a recherché 149 titres disponibles à ce sujet en 2009 : seuls quatre sont encore répertoriés.

Selon le média Ming Pao, environ 40 % des livres, magazines et vidéos portant sur la politique disponibles fin 2020, avaient disparu. 96 d’entre eux auraient été retirés cette année. Il a relevé qu’un certain nombre de documentaires, pourtant issus du radiodiffuseur public RTHK, étaient également absents des catalogues.

Plusieurs personnalités gouvernementales ont défendu le ciblage des livres comme une mesure de sauvegarde de la sécurité nationale.

Le chef de l’exécutif à Hong Kong, John Lee, a de son côté déclaré que les titres en question étaient toujours disponibles à l’achat dans les librairies indépendantes, rapporte le Guardian. Une information contestée par les militants et les résidents, qui ont noté que plusieurs établissements avaient dû fermer ou retirer des ouvrages sensibles de leurs fonds, de peur d’enfreindre la loi sur la sécurité nationale.

