400 salons BD en France : “Faire un festival, c’est faire société

Manifeste du Club 99

Il est communément acquis que faire un festival, c’est faire société. Avant d’y parvenir, c’est un projet culturel pensé, conçu et organisé par des structures professionnelles ou non professionnelles en coopération avec des artistes et différents partenaires, sur un territoire précis. C'est l’ensemble de ce travail d’organisatrice et d’organisateur de festival de bande dessinée qui mérite aujourd’hui, un nouvel éclairage.

Alternatifs, populaires, internationaux, régionaux, thématiques, transdisciplinaires ou tout à la fois, la France compte aujourd’hui près de 400 manifestations dédiées à la bande dessinée ! Les spécificités hybrides du médium et ses désormais nombreuses connexions avec d’autres pratiques artistiques ainsi que la très grande diversité des structures organisatrices; associations, services municipaux, sociétés, collectifs de passionnés bénévoles... confirment qu’il n’existe pas UN modèle du festival de bande dessinée ou une seule façon de faire mais bien une multitude.

Néanmoins, imaginer une programmation à laquelle un public va adhérer, convaincre un réseau de partenaires et un territoire de soutenir le projet et bien sûr défendre et mettre en lumière le travail des artistes est peu ou prou le tronc commun à toutes les d’organisatrices et les organisateurs de ces évènements. Nous faisons toutes et tous le même métier, celui de porter la voix de toutes les familles de la bande dessinée auprès de tous les publics et de soutenir tous les maillons de la chaîne du livre.

À l’instar des différents métiers de la bande dessinée qui sont depuis longtemps regroupés en syndicats d’auteurs et d’éditeurs, guildes ou collectifs, il est nécessaire que nous, conceptrices et concepteurs de festival de bande dessinée, nous inventions notre propre outil afin de consolider, renforcer et défendre notre rôle d’acteur économique et créatif indispensable au rayonnement de la bande dessinée.

Ainsi, nourris par un travail de réflexion commune entre nos différentes structures, nous posons ici, les fondements de la création de la Fédération des Festivals de Bande Dessinée et Arts Associés qui accueille sous l’égide de ce manifeste, tous les festivals de BD et arts associés qui souhaitent la rejoindre.

Le Club 99 - Fédération des festivals BD & Arts associés

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0