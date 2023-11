Avec le Club 99, les festivals de BD ont leur fédé

2020, l'année de la BD, avait permis de réunir autour de la table un certain nombre de manifestations consacrées à la bande dessinée. Il s'agissait alors de valoriser les ambassadeurs et ambassadrices du 9e art, mais aussi de les faire se retrouver au profit d'un projet d'amélioration des conditions de vie des auteurs.

Il en ressortira les premières expérimentations pour la rémunération des dédicaces pendant les festivals, une revendication de longue date des premiers intéressés, les auteurs et illustrateurs. Et, également, la conviction que les discussions et la mutualisation produisent une saine émulation, profitable à tous les participants.

Ne pas arrêter les échanges

BD Bastia, BD Boum à Blois, BD Colomiers, Formula Bula à Paris, Lyon BD, Maison Fumetti à Nantes, Quai des Bulles à Saint-Malo, les Rencontres du 9e Art à Aix-en- Provence et les Rendez-vous de la BD d’Amiens sont les membres fondateurs du Club 99, dont le nom reflète le nombre ainsi que la dénomination « 9e art ».

« L'idée est de constituer un réseau d’échanges, de réflexion et d’initiatives collectives, pour les 400 festivals de BD qui existent en France », nous précise Marina Corro, présidente de la fédération et cocréatrice du festival Formula Bula. « Il existe une fédération des salons du livre jeunesse, la Fill réunit les organisateurs de manifestations littéraires, il en fallait une pour la bande dessinée. »

C'est désormais chose faite, dans un secteur qui pèse lourd en matière de chiffre d'affaires (6 des 10 meilleures ventes de la semaine passée sont des BD), mais où les mastodontes font de l'ombre à la diversité littéraire.

« Nous avons défini les missions des festivals, parmi lesquelles le soutien à la création artistique, une préoccupation centrale de nos festivals. Grâce à eux, depuis 40 ans pour certains, les auteurs trouvent des espaces d'expression et d'exposition qui sont encore trop rares pour la bande dessinée », développe Marina Corro.

Créé officiellement en septembre dernier, le Club 99 ouvrira prochainement ses adhésions aux organisateurs de festivals et salons, « pour faire avancer nos connaissances et la professionnalisation de nos métiers ». Des formations et journées professionnelles sont dans les cartons, notamment sur l'encadrement juridique des événements, l'écoresponsabilité ou la sensibilisation des bénévoles à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, par exemple.

Faire connaitre et reconnaitre

Acteurs indispensables de la chaine du livre pour les auteurs et les éditeurs, les festivals et salons ne le sont pas moins pour le public, par les expositions et la mise en valeur d'artistes, mais aussi les actions d'éducation artistique et culturelle. « Nos événements développent énormément d'actions avec des structures enseignantes ou culturelles, au-delà du simple rendez-vous festif », rappelle Marina Corro. « Les municipalités et l'État s'appuient sur ce travail, qu'il faut donc faire reconnaitre. »

À ce titre, la cofondatrice de Formula Bula cite l'ouverture d'une classe de sixième spéciale BD avec les RDV BD d'Amiens, la Maison de la BD de Blois ou encore le développement des pratiques amateurs impulsé par la Maison Fumetti, à Nantes, et les formations professionnelles proposées par son propre festival parisien.

Quand certains financeurs procèdent à de grossières coupes dans les subventions, à l'instar de la région Auvergne Rhône-Alpes, les organisateurs gardent évidemment à l'esprit le nerf sensible de la guerre. « Il faut valoriser, face au financement et à la logique des demandes annuelles : avec un plan pluriannuel, par exemple, nous pourrions construire plus facilement nos manifestations, et leur faire prendre de l'ampleur. »

Un travail de longue haleine, qui sera rendu plus efficace par l'union des forces vives. Dans la foulée de l'année de la BD, de la lecture Grande cause nationale et du soutien de l'État aux festivals, l'air du temps est propice.

Le Club 99 sera présenté le lundi 4 novembre prochain, de 12h30 à 13h30, au Salon du Livre et de la Presse jeunesse de Montreuil.

Le bureau de la fédération est le suivant :

Présidente : Marina Corro, Formula Bula

Vice-président : Bruno Genini, BD Boum

Secrétaire Juana Macari, BD Bastia

Trésorier : Pascal Mériaux, Rendez-vous BD d’Amiens

Photographie : Exposition La bibliomule de Cordoue, aux Rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens, en 2023 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)