Argentine : une pétition pour sauver les emplois de la Bibliothèque nationale

Ces suppressions de poste, un sur six, murmure-t-on, s'inscriraient dans l'annonce du gouvernement d'en détruire plus de 70.000 de la fonction publique. Un projet confirmé par Javier Milei ce 26 mars, qui toucherait différents secteurs de l'État, y compris le secteur éducatif, dans lequel s'inscrit la Bibliothèque Mariano Moreno. Le tout dans le cadre du plan de réduction des dépenses et du poids de l'État.

Une mémoire en danger

En réaction, des centaines d'employés de l'établissement, qui en compte 915 au total, mais aussi des écrivains, journalistes, chercheurs et artistes, ainsi que des citoyens, ont signé une pétition pour s'opposer à la dégradation du service de la bibliothèque, située dans le quartier de Recoleta à Buenos Aires.

En quelques jours, elle a rassemblé plus de 17.000 signatures, parmi lesquelles des personnalités telles que Beatriz Sarlo, Felipe Pigna, Claudia Piñeiro, Cecilia Roth, Rita Cortese, Guillermo Martínez, Dolores Reyes ou encore Mariano Plotkin, rapporte Mdz.

« Les soussignés — personnes qui travaillent, produisent, consomment et profitent de la culture sous toutes ses formes — se prononcent en défense de la Bibliothèque nationale Mariano Moreno, dont l'activité et le fonctionnement sont actuellement menacés, dans le contexte d'une attaque gouvernementale systématique contre la culture, la science et l'éducation en Argentine », peut-on lire au début du communiqué. Et de poursuivre : « La Bibliothèque nationale, aujourd'hui l'institution culturelle la plus ancienne du pays, précède même la Nation Argentine. C'est pourquoi, entre autres, c'est la mémoire — notre mémoire — qui est en danger. »

La pétition a par ailleurs listé les plus importants directeurs qui ont dirigé la Bibliothèque nationale Mariano Moreno au cours de son histoire. Parmi eux, un certain Jorge Luis Borges, mais aussi les écrivains Paul Groussac et Horacio González.

Face au gel du budget institutionnel et à l'annonce des licenciements de nombreux travailleurs — mesures qui, si elles étaient appliquées, compromettraient le fonctionnement de l'entité et la préservation de ses collections —, ils s'adressent au président de la République argentine, Javier Milei, à la ministre du Capital Humain, Sandra Petovello, au secrétaire à la Culture, Leonardo Cifelli et à la directrice de la Bibliothèque Nationale, Susana Soto Pérez, pour solliciter une révision urgente de leur politique.

« Si les peuples ne s'instruisent pas, si leurs droits ne sont pas diffusés, si chaque homme et femme ne connaissent pas leur valeur, ce qu'ils peuvent faire et ce qui leur est dû, de nouvelles illusions remplaceront les anciennes, et après avoir hésité quelque temps entre mille incertitudes, notre sort sera peut-être de changer de tyrans sans pour autant détruire la tyrannie », concluent les signataires.

Fondée en 1810 par la Première Junte dans le cadre de la Révolution de Mai, la Bibliothèque nationale Mariano Moreno est la plus ancienne du pays, et l'une des plus importantes. Aujourd'hui, elle transcende sa fonction première de conservation des publications du pays pour intégrer au moins trois rôles distincts : un musée du livre, une école nationale formant les bibliothécaires et un centre d'initiatives culturelles. Elle abrite une radio, une maison d'édition, offre des bourses à des doctorants et comprend un institut des Droits Humains. Un projet d'ouverture de librairie était également en cours.

Une politique rude

L'annonce du licenciement de 70.000 fonctionnaires par Javier Milei suit la cessation de travaux publics et la suppression de 200.000 programmes de protection sociale. Alors que l'Argentine traverse une période de récession avec un taux de pauvreté atteignant 57 %, le président argentin appelle à la patience, promettant des résultats à long terme, grâce aux réformes économiques engagées.

Malgré une amélioration du budget de l'État, ces mesures ont conduit à une chute du pouvoir d'achat des Argentins de 18 % en deux mois, exacerbant la tension sociale, révèle Bloomberg. Des manifestations contre l'austérité et pour l'urgence alimentaire ont eu lieu, tandis que le président argentin dénonce des irrégularités dans la gestion des soupes populaires, affirmant que certaines sont fictives ou exagèrent le nombre de bénéficiaires.

En janvier dernier, son projet de loi dit "Omnibus" — riche de plus de 600 articles —, incarnant le programme ultralibéral de Javier Milei, a été présenté au Congrès. Cette réforme, qui visait à réduire l'intervention de l'État, menaçait également la loi sur le prix unique du livre, essentielle pour la diversité et l'équité dans le secteur. En réponse, la Fundación El Libro avait exprimé un rejet catégorique de cette initiative, craignant un impact dévastateur sur l'ensemble de la chaîne du livre.

Une mobilisation massive, y compris des libraires, s'était organisée, mettant en avant les risques d'une telle dérégulation.

En février, ce projet de loi subissait un revers significatif au Parlement, étant renvoyée en commission, ce qui annulait tous les votes précédemment acquis. L'initiative a finalement buté sur l'opposition des gouverneurs des provinces et un manque de volonté des blocs parlementaires à soutenir les réformes, notamment sur les privatisations. Malgré son élection, Javier Milei ne possède pas la majorité au Congrès.

Depuis son élection en novembre 2023, le président argentin, avec son programme ultralibéral, a par ailleurs suscité l'inquiétude parmi les autrices et militantes féministes, du fait de ses positions contre les droits des femmes, notamment sur l'avortement et les inégalités salariales. Des figures féministes, telles que Luciana Peker, ont été ciblées par des menaces de la part des soutiens de Milei, entraînant l'exil de certaines d'entre elles pour leur sécurité.

Peu après l'élection, le gouvernement a procédé à la dissolution du ministère de la Culture, ainsi que celui de l'Éducation, les fusionnant avec le ministère de la Santé au sein d'un vaste ministère du « Capital humain », dirigé par l'ancienne journaliste et productrice de télévision Sandra Pettovello.

