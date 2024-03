Bibliopresse : redéfinir la presse en bibliothèque  

Lorsqu'il était bibliothécaire, - en Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire et Île-de-France, avec une dernière expérience en tant que Directeur adjoint à la Bibliothèque Municipale de Vanves -, Sébastien Marchalot mettait un point d'honneur à promouvoir les nouvelles voix littéraires et les éditeurs indépendants.

Jusqu'en juin 2023, il a par ailleurs coordonné deux éditions du salon du livre à Vanves, Des livres et vous, l'occasion de mettre en avant des stands dédiés à ses mêmes structures indépendantes. Une expérience qui a confirmé sa volonté de soutenir ces acteurs du monde du livre. À cette période, il échange avec l'équipe du magazine La fringale culturelle, dont se révèle une réalité : la difficulté pour les titres de presse indépendants de pénétrer le marché des bibliothèques.

À l'heure de faire un point sur la suite qu'il souhaitait donner à sa carrière, à travers un grand voyage à l'étranger, pour « faire une pause, se donner le temps de réfléchir à ce qu'il voulait faire », il décide de recontacter le média pour explorer davantage la problématique : « Cela m'a conduit à une révélation, pourquoi ne pas étendre mes efforts de démarchage aux bibliothèques pour inclure tous les acteurs concernés ? », raconte-t-il à ActuaLitté.

C'est ainsi qu'est née l'idée de façonner un catalogue destiné aux bibliothèques, visant à valoriser et mieux représenter ce type de titres : « Fort de ma connaissance approfondie du monde des bibliothèques et ses spécificités, et conscient de leur rôle public essentiel d'accès gratuit à l'information, j'ai envisagé ce projet comme une extension naturelle de ma mission de bibliothécaire », partage-t-il.

En sachant que ces médias ne reposent ni sur l'actionnariat ni, pour la plupart, sur la publicité, mais dépendent principalement des abonnements.

Plusieurs offres

Sébastien Marchalot entama ses recherches pour mieux cerner l'univers de la presse indépendante, avec notamment un appui sur le mensuel l'Âge de faire, qui publie chaque année une carte des médias indépendants. Il démarcha par la suite, un par un, chaque média indépendant, leur expliquant son projet, puis les rencontre. Il construit son offre progressivement, grâce à ses multiples interactions.

« Les retours ont révélé certaines difficultés : ne pas savoir comment s'y prendre, manquer de temps pour relancer ou suivre les contacts. Mon but était donc de leur libérer du temps et de faciliter leur accès aux bibliothèques », nous explique Sébastien Marchalot. À l'inauguration de la plateforme www.bibliopresse.fr, prévue pour le 13 mai prochain, il prévoit d'inclure une cinquantaine de publications dans son catalogue, avec la perspective d'enrichir et d'élargir cette sélection au fil du temps. Sur le site internet, les bibliothèques pourront s'abonner à un ou plusieurs titres du catalogue.

Trois formules sont aujourd'hui proposées : une dite « classique », avec 15 % de commissions par numéro et abonnement vendu : « Une formule privilégiée par la majorité des médias du catalogue pour l'instant, car ça n'implique pas d'avance de fonds pour ses éditions indépendantes à la trésorerie limitée ». Une seconde formule, dite « hybride », propose un paiement fixe initial de 300 € par an, suivi d'une commission après le trente-et-unième abonnement de 5 % : « Une offre qui ajoute un défi pour atteindre ce chiffre qui débloque les commissions. »

Enfin, une troisième formule, dite « engagée », à 500 € par an, axée sur le soutien au projet Bibliopresse, tout en entendant favoriser les éditeurs souscripteurs. Le montant de ces formules est calibré sur la moyenne des prix des abonnements. Le micro-entrepreneur gèrera la facturation auprès des bibliothèques, avant de reverser le montant de l'abonnement souscrit, sa commission en moins, lorsque cette formule a été choisie.

Au sujet du choix des titres de presse qu'il défend, son objectif est de promouvoir la presse indépendante, engagée ou non, sans se limiter à des catégories spécifiques, tout en évitant de véhiculer des idées trop extrémistes. Soit une gamme variée de titres adaptés à tous les âges (enfants, jeunes, adolescents, adultes) et couvrant une large palette de thématiques (culture, divertissement, politique, environnement...).

Une campagne de financement participatif

Actuellement, Sébastien Marchalot est en phase de démarchage des bibliothèques municipales et départementales, après avoir réalisé un premier sondage auprès de ces derniers quelques mois plutôt. Il avait alors rencontré un certain intérêt pour cette offre, dans un contexte actuel marqué par les fake news : « Ces publications, souvent en marge des radars habituels, offrent une perspective fraîche qui peut bousculer les habitudes bien établies dans les bibliothèques », constate le créateur de Bibliopresse.

En acteur chevronné du monde des bibliothèques, il a constaté que l'engagement des bibliothécaires vis-à-vis de la presse est très variable, entre favoriser les titres les plus plébiscités, et l'influence d'une diminution générale des lectorats presse et des budgets alloués par les collectivités : « Face à ces contraintes budgétaires, les bibliothèques sont souvent forcées de faire des choix difficiles, comme supprimer certains magazines et revues de leurs offres. »

Ils se réfèrent alors aux chiffres d'emprunts pour réaliser les coupes. Sébastien Marchalot répond que la lecture sur place n'est ici pas prise en compte.

Pour soutenir son projet, Sébastien Marchalot a par ailleurs lancé, le 13 février dernier, une campagne de financement participatif sur la plateforme bretonne, Kengo - lui-même originaire de la région -. Les fonds collectés seront utilisés pour le développement du site et mener une campagne de communication et de publicité spécifique.

Il reste trois jours pour atteindre un minimum de 70 % de l'objectif de 4000 €, afin de récupérer les dons. Il est actuellement à 1780 € de dons collectés, soit 44 % de l'objectif fixé.

Bibliopresse s'inscrit dans la micro-entreprise Biblioseb', qui propose deux autres types de services : Bibliosalon, pour l'accompagnement et l'organisation de salons du livre pour collectivités, associations et librairies, et Biblioformation, des cours et formations destinés aux bibliothécaires actuels et en devenir.

Crédits photo : Bibliopresse