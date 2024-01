À Montpellier, une résidence autour de l'information scientifique

Cette initiative, prévue du 17 avril au 18 mai 2024, vise à recruter un journaliste scientifique, un illustrateur, un infographiste ou un vulgarisateur scientifique. Le professionnel sélectionné collaborera avec le Réseau et ses partenaires culturels et éducatifs pour fournir des outils de compréhension, d'analyse et de décryptage de l'information scientifique. Il s'agit aussi d'encourager le débat citoyen sur les sciences, en particulier auprès des jeunes publics. Les candidatures sont acceptées jusqu'au 5 février 2024.

Les objectifs affichés de la résidence sont :

Faire découvrir la profession de journaliste scientifique et ses enjeux, notamment la diversité des métiers envisageable, les défis de neutralité et d'objectivité de l'information auxquels faire face, et les principes déontologiques à respecter.

Explorer l'importance des sciences et techniques dans la société de l'information, y compris la production et validation des données scientifiques, la vulgarisation scientifique, et le traitement de l'information scientifique dans les médias.

Réduire les inégalités en matière d'accès à l'information scientifique et fournir des clés de compréhension et d'analyse de cette information.

Sensibiliser à la liberté d'expression et encourager le débat citoyen.

Contribuer au développement de l'esprit critique, de la curiosité et de l'imaginaire du public.

Le dossier de candidature est à récupérer sur le site des Médiathèques de Montpellier.

