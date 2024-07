Engager sa bibliothèque dans la transition écologique, mode d'emploi

En décembre 2023, le ministère de la Culture publiait un document de synthèse pour définir et mettre en œuvre une stratégie partagée de transition écologique du secteur. Quelques mois plus tard, il précise son intention en consacrant des dizaines de pages aux actions possibles au sein des bibliothèques, plus particulièrement.

« Institutions de conservation, de partage et de transmission du savoir, les bibliothèques du territoire sont des actrices naturelles de la transition écologique : elles mettent à disposition de tous des ressources qui nourrissent les connaissances scientifiques des citoyens », souligne Florence Philbert, directrice générale des médias et des industries culturelles, pour ouvrir ce nouveau guide.

Différents leviers

Pour guider et inspirer le personnel des bibliothèques, parfois démuni devant l'immensité de la tâche et l'interconnexion des établissements avec d'autres acteurs (des tutelles aux fournisseurs), le ministère de la Culture diffuse un document synthétique, qui revient sur chaque levier actionnable.

Une vingtaine de réunions de travail, avec autour de la table les bibliothèques territoriales et universitaires, mais aussi leurs partenaires, ont permis de définir de grands axes pour agir et de rappeler les cadres en vigueur.

Ainsi, le droit français a-t-il des effets sur la construction et la rénovation des bibliothèques et médiathèques, mais également sur l'acquisition de leur mobilier. Projets d'établissement et de services et autres documents-cadres sont aussi un moyen de formaliser la transition écologique des bibliothèques et de leurs actions.

Le document affiche par ailleurs une liste des aides et appels à projets de l'État, lesquels pourront soutenir les démarches des professionnels engagés.

Une partie plus courte aborde un point pourtant crucial, la formation des agents, indispensable pour garantir l'adhésion à et la réussite d'un projet de transition écologique. Une évolution des fiches de poste, afin d'y intégrer les compétences ou les attentes en matière de définition d'objectifs, est aussi suggérée.

La troisième partie est centrée sur la politique documentaire et la gestion des collections, au cœur des métiers des bibliothèques. Elle dresse un état des lieux « des pratiques professionnelles en matière d’acquisition, d’équipement et de désherbage » et rappelle le cadre juridique existant. Ici aussi, quelques bonnes pratiques pourront constituer le socle d'une stratégie propre à chaque établissement, en prenant en compte le contexte et les publics.

Enfin, une dernière partie s'intéresse sur les manières dont les bibliothèques peuvent communiquer sur leurs actions, dans une logique de promotion comme de médiation. Des suggestions d'animations, de dispositifs spécifiques (fringothèque, grainothèque...) et de partenariats pourront inspirer les professionnels.

Le document complet est accessible ci-dessous.

Photographie : près de la Bibliothèque Robert Desnos de Montreuil (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)