Au Royaume-Uni, les bibliothèques en mal de reconnaissance

Au Royaume-Uni, les établissements de lecture publique ont été mis à l'honneur à l'occasion d'un rapport commandé par le ministère de la Culture en septembre 2022. Les résultats, rendus récemment par la conseillère politique Elizabeth Sanderson, révèlent un certain mal-être des institutions et des professionnels qui y travaillent.

Un « manque de reconnaissance » de la part de la puissance publique et une « méconnaissance persistante » du public pour l'offre des bibliothèques ont été identifiés par la rapporteuse. Bien entendu, l'importante austérité imposée au service public de la culture, depuis le début des années 2010, n'y est pas étrangère.

Une campagne pour les bibliothèques

Le gouvernement britannique, à la réception du rapport d'Elizabeth Sanderson, a assuré que les conclusions de celui-ci guideraient la stratégie mise en œuvre pour les bibliothèques, qui doit être définie et présentée en 2024. L'objectif derrière le rapport était de dégager des pistes afin d'améliorer la situation générale des établissements britanniques.

Elizabeth Sanderson a mené un grand nombre d'entretiens pour informer son enquête, mais aussi visité des établissements de prêts, interrogé des volontaires, des associations ou encore jeté un œil aux situations à l'étranger.

Parmi les propositions de Sanderson, une mission de coordination confiée à la Bibliothèque nationale, la British Library, pour mener une « conversation globale » sur les établissements et leurs missions. Mais aussi l'inscription automatique des nouveau-nés aux bibliothèques ou la mise en place d'une base de données commune, permettant d'évaluer et chiffrer l'impact des services publics sur un territoire et les citoyens.

Dans la conclusion de son travail, Elizabeth Sanderson souligne par ailleurs que les budgets dédiés à l'achat de livres ont été trop largement sabrés, au profit d'autres offres notamment. Ainsi, cette mission ne devrait pas être si délaissée par rapport à d'autres, affirme la rapporteuse. Une meilleure information du public au sujet des offres et services des bibliothèques doit aussi être diffusée, pourquoi pas via une campagne nationale, à l'image de celle menée en France. Un porte-parole de renom pourrait assumer une mission de défense de la lecture publique.

Enfin, le rapport propose carrément la création d'un ministère des bibliothèques, afin de mieux piloter la stratégie générale des établissements.

Le nerf de la guerre

Si le rapport de Sanderson a été dans l'ensemble bien accueilli par l'interprofession, certains et certaines ne se font pas d'illusion sur les suites qui lui seront données, ou sur les opportunités pour les établissements et les personnels.

Isobel Hunter, directrice exécutive de l'ONG Libraries Connected, pointe ainsi le « sous-investissement dans le réseau des bibliothèques publiques, résultant de coupes successives dans les budgets des comtés, l'inflation et la demande récurrente d'agents publics supplémentaires comme les travailleurs sociaux ». D'après elle, seul un effort financier conséquent permettrait d'améliorer la situation des bibliothèques britanniques.

Mobilisation d'auteurs

Avec un sens du tempo qui ne doit sans doute rien au hasard, l'organisation caritative BookTrust a profité de ce moment de débat autour de la lecture et des bibliothèques pour attirer l'attention sur la présence des livres dans les écoles et les structures pour la petite enfance.

D'après des recherches menées par la structure, seul un enfant sur deux, âgé de un à deux ans, bénéficie d'une lecture par jour, dans les familles où les revenus sont les moins élevés. Une problématique qui avait par ailleurs été signalée à Elizabeth Sanderson, lors des entretiens qu'elle a menés. Une autre ONG, National Literacy Trust, l'avait interpellé sur le sujet.

Le PDG de l'association, Jonathan Douglas, est particulièrement inquiet des disparités dans l'accès aux livres — un enfant sur onze n'en a aucun à la maison. – Extrait du rapport d'Elizabeth Sanderson

Plusieurs auteurs britanniques, eux aussi préoccupés par l'impact des inégalités sociales sur les possibilités et capacités de lecture des plus jeunes, ont donné de la voix pour alerter l'opinion et les responsables politiques.

« Ces enfants [n'ayant pas accès aux livres] sont aussi ceux qui souffrent le plus de problèmes psychologiques, de l'absence de confiance en soi ou de tensions familiales. Ce sont ces enfants-là qui ont le plus besoin d'emprunter le chemin vers la sérénité et la plénitude que les livres ouvrent », explique ainsi l'auteur Michael Morpurgo. « Je vis au cœur du Devon, où la bibliothèque la plus proche est loin, à 35 minutes de voiture si vous avez la chance d'en avoir une, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. »

Aux côtés de Julia Donaldson, Malorie Blackman ou encore Cressida Cowell, il a cosigné une lettre de BookTrust adressée au Premier ministre Rishi Sunak et à d'autres responsables politiques.

Philip Pullman, qui défend depuis des années le service public de la lecture, a pour sa part attiré l'attention sur la création et l'entretien des bibliothèques scolaires, qu'il estime délaissées par les autorités. « La bibliothèque scolaire est totalement essentielle, à tous les stades de l'éducation, il lui faut un statut légal et une protection », affirme-t-il au Guardian.

Photographie : Bibliothèque de l'université de Cambridge (illustration, arcibald, CC BY-NC 2.0)