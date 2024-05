Québec : la Fondation Desjardins renouvelle son soutien à Biblio-Jeux

Encourager l’apprentissage du langage et l’écrit : tel est l’objectif de Biblio-Jeux. À travers un programme d’activités variées stimulant à la fois le langage écrit et oral de l’enfant, les jeunes lecteurs et leurs parents font un premier pas dans l’univers linguistique.

Accompagnés de leurs amis extraterrestres Glotte et Apex, le duo parcourt diverses planètes et expérimente des jeux qui favorisent l’apprentissage du langage chez l’enfant. Bien sûr, cette initiative est mise à la disposition de toutes et tous, gratuitement, dans l’ensemble des bibliothèques participantes.

Le programme est encadré par des orthophonistes qualifiés : le Département d’orthophonie de l’Université du Québec à Trois-Rivières développe et actualise le contenu de Biblio-Jeux.

Les parents, une figure essentielle dans l’éducation de l’enfant

En cette semaine nationale de l’engagement parental, Biblio-Jeux souligne le rôle essentiel des parents dans l’éducation scolaire de leurs enfants. Une pratique régulière de l’exercice de lecture à la maison favorise l’alphabétisation et permet de lutter contre le décrochage scolaire. Ainsi, Biblio-Jeux leur fournit toutes les clés nécessaires en leur partageant des ressources complètes, qui peuvent considérablement les aider dans leur mission.

Le programme crée et propose aux parents des stratégies à appliquer lors du jeu avec l’enfant, et leur suggère un ensemble de livres et d’activités à faire une fois de retour à la maison.

Les fondations de Biblio-Jeux

Biblio-Jeux est une initiative de l’organisme Trois-Rivières en Action et en Santé, développé par le Département d’orthophonie de l’Université du Québec à Trois-Rivières et les Bibliothèques de Trois-Rivières. Depuis 2018, le programme est coordonné par l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) et est désormais disponible dans toutes les bibliothèques qui souhaitent y participer.

À propos de la Fondation Desjardins

Fondée en 1970, la Fondation Desjardins est un organisme de bienfaisance qui soutient activement la réussite éducative des jeunes. Elle distribue des bourses, organise des prix et propose des partenariats avec des organismes reconnus. En 2022, elle a distribué 5,5 millions $, touchant 479.000 jeunes. Premier groupe financier coopératif au Canada, Desjardins s’engage régulièrement pour favoriser l’éducation des plus jeunes.

Crédit photo : Mélanie Picard / Radio-Canada