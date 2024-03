Dans les bibliothèques, les acquisitions font-elles les emprunts ?

Comment évoquer un établissement de lecture publique sans ses collections ? En quelques années, ces dernières se sont considérablement enrichies, accueillant par exemple des jeux vidéo, mais aussi des outils de bricolage, ustensiles de cuisine, instruments de musique ou même des personnes, afin d'échanger avec elles et découvrir leur histoire personnelle...

En somme, les bibliothèques n'ont jamais aussi bien porté leur nom de « médiathèques »... Parallèlement à cette diversification, les collections ont parfois semblé laisser la place aux animations et à la programmation au sein des établissements. Une politique culturelle demandée par les tutelles et attendue par les usagers, à laquelle les professionnels doivent désormais répondre.

Dans ces conditions, les acquisitions régulières de documents sont-elles toujours si cruciales pour garantir l'attractivité d'un fonds et de nombreux emprunts ? L'Atlas des bibliothèques territoriales fournit quelques pistes de réponse...

2,5 documents par Français

Les données réunies pour cet Atlas des bibliothèques illustrent cette diversification à l'œuvre dans les rayonnages des médiathèques. Si l'on compte toujours 86 % de livres en moyenne dans les établissements territoriaux français, le multimédia (CD, DVD et jeux vidéo) pèse désormais pour 12 %, quand les périodiques ne représentent que 0,2 % du fonds moyen.

Sur l'ensemble du territoire, chaque Français aurait ainsi accès à 2,5 documents, si tous les volumes étaient empruntés en même temps... L'offre documentaire est présente sur l'ensemble du territoire, note l'Atlas, même si les départements et régions d'outre-mer restent considérablement moins bien dotés.

Sur la carte ci-dessous, les cercles représentent le nombre de documents disponibles dans un rayon de 25 kilomètres, et la couleur la quantité de documents pour 100 habitants. Plus les zones sont densément peuplées, plus cette dernière donnée a tendance à être basse, mais elle est parfois compensée par la propre densité des établissements (l'Île-de-France, mais aussi les Hauts-de-France, autour de Lyon en Auvergne-Rhône-Alpes...)

Une homogénéité s'observe dans certaines régions, surtout en Bretagne, quand une certaine concentration prend le dessus à d'autres endroits, autour de Bordeaux en Nouvelle-Aquitaine ou de Toulouse en Occitanie notamment.

Les acquisitions, parents pauvres ?

Les collections des bibliothèques sont par nature mouvantes : impossible d'envisager un fonds pertinent sans une rotation fréquente de l'offre documentaire. Le Code du Patrimoine intègre même cet élément, par son article L310-5, qui souligne que les collections « sont régulièrement renouvelées et actualisées ».

D'après l'Atlas des bibliothèques, les dépenses moyennes par an et par département pour les bibliothèques s'élèvent à 7,7 millions €, soit, dans le détail, 5,5 millions € pour les salaires, 1 million € pour les investissements (qui peuvent comprendre la constitution du fonds à l'ouverture d'un établissement), et 944.000 € au titre des acquisitions.

La moitié des départements français dépensent moins de 550.000 € par an au titre des acquisitions, mais certains dépensent au contraire 2 à 4 millions € par an sur ce poste. L'Atlas cite ainsi le Rhône, le Nord, l’Isère, les Bouches-du-Rhône, le Pas- de-Calais, l’Essonne, la Gironde, le Val-d’Oise, la Haute-Garonne, la Loire-Atlantique, le Bas-Rhin, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine et le Finistère.

Prêt ? Empruntez !

Pour mesurer la fréquentation d'une bibliothèque, le nombre d'emprunts constitue un indicateur utile, mais à considérer avec précaution. Une part non négligeable des usagers peut en effet être représentée par des séjourneurs, qui passent du temps dans l'établissement sans forcément emprunter, et certains emprunts peuvent être réalisés par des usagers pour d'autres personnes (des membres de la famille, typiquement).

Une statistique imparfaite, donc, mais plus facilement mesurable par les bibliothèques, et l'Atlas la prend en compte, tout en rappelant que « 45 % des personnes qui ont fréquenté une bibliothèque municipale au moins une fois dans l’année n’ont pas emprunté de documents à cette occasion ».

Les emprunteurs sont ainsi très nombreux dans le Nord, en Loire-Atlantique, dans le Rhône, en Ille-et-Vilaine, en Isère, en Gironde, dans les Bouches-du-Rhône, dans le Finistère, dans le Val-d’Oise, dans le Bas-Rhin, en Essonne, dans les Yvelines, en Haute-Garonne et dans le Morbihan. À quelques exceptions près, la liste est assez proche de celles des départements qui dépensent le plus pour les acquisitions...

Lorsque l'Atlas se penche plus précisément sur le nombre de documents empruntés dans l'année, le paysage diffère légèrement. Si les départements cités ci-dessus sont toujours de la partie, les Hautes-Pyrénées, la Marne, l’Ariège, l’Isère, le Maine-et-Loire, le Jura, l’Orne, la Drôme, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, le Tarn et l’Hérault se distinguent aussi, avec 50 à 89 documents empruntés par an, par usager.

D'après les données 2021 compilées par l'Atlas, une dynamique se dessine bien entre les acquisitions et les emprunts réalisés au sein des établissements. Bien entendu, d'autres facteurs entrent également en jeu, en premier lieu celui de la médiation effectuée auprès des usagers — laquelle se déploie mieux en présence de personnel formé et rémunéré.

L'Atlas est disponible en intégralité à cette adresse.

Photographie : Bibliothèque Saint Serge, Université d'Angers (illustration, banlon1964, CC BY-NC-ND 2.0)