Grand Est : bibliothèques et librairies, une proximité salvatrice

Alors que le Printemps de la ruralité voulu par Rachida Dati présentera bientôt les résultats d'une consultation sur la vie culturelle en milieu rural, l'Insee publie une courte étude qui tombe à pic. L'Institut s'est concentré sur la région Grand Est, en recensant ses quelque 2700 équipements culturels pour en observer la répartition sur le territoire.

« Si la plupart des habitants des territoires urbains bénéficient d’une grande variété d’équipements culturels, la diversité diminue à mesure que l’on s’éloigne des pôles de la région », relève cet examen. Heureusement, bibliothèque et librairies rééquilibrent le bilan...

Une culture livresque bien présente

En s'appuyant sur des données de 2021, l'Insee établit d'ores et déjà que la région Grand Est est l'une de celles où l'accès à la culture est le moins large. Plus du quart de ses habitants ne disposent pas, en effet, d'un équipement culturel dans leur commune de résidence. Un certain maillage existe néanmoins, avec une structure à moins de dix minutes du lieu d'habitation, dans la plupart des cas : seul 1,9 % des habitants de la région se trouve à plus de dix minutes (en voiture) d'une telle destination.

Sur les 2700 équipements culturels de la région, ceux du secteur du livre représentent une écrasante majorité, puisqu'ils pèsent pour plus de 80 % du total. La situation n'est cependant pas inhabituelle, puisqu'elle s'observe aussi, avec une proportion similaire, dans la « France de province ».

Dans le détail, la région Grand Est compte proportionnellement plus de bibliothèques que la moyenne de France de province (50,7 % contre 49,5 %), mais moins de librairies/papeteries/journaux (30,2 % contre 32,2 %).

La répartition des équipements culturels dans le Grand Est par type, en 2021 (Insee)

La Haute-Marne est particulièrement riche en bibliothèques, avec un taux de 69 % parmi ses équipements culturels. Le Haut-Rhin, à l'inverse, ne compte qu'un tiers de bibliothèques dans ses infrastructures.

De forts contrastes

L'Insee observe plusieurs types de différences, selon les territoires. La première d'entre elles concerne la diversité des équipements culturels de proximité. À mesure que l'on s'éloigne des pôles de la région Grand Est (Reims, Nancy, Strasbourg, Mulhouse ou Metz, notamment), cette diversité des types d'équipements a tendance à se réduire.

À l'intérieur des départements, d'importants contrastes s'observent parfois : dans la Marne, 3,9 % de la population vit loin de tout équipement culturel, mais la moitié de ses habitants (47 %) a toutefois accès à une large gamme d'infrastructures à moins de dix minutes du domicile. Des chiffres qui pointent une hétérogénéité de la répartition des équipements sur le territoire.

Quel que soit le type d’équipement culturel (à l’exception des espaces remarquables et patrimoine), la majorité des habitants des espaces urbains y a accès en moins de dix minutes. Dans les espaces ruraux, l’accès à la culture non livresque est beaucoup plus rare : le cinéma le plus proche est en moyenne à plus d’un quart d’heure, contre moins de cinq minutes dans les territoires urbains. – L'Insee

29 % des habitants de la région Grand Est doivent compter sur les seules librairies et les bibliothèques comme équipements culturels de proximité, situés à moins de dix minutes en voiture de leur domicile. Au sein des espaces ruraux du territoire, cette proportion double, puisque 2/3 des habitants n'ont pas accès à un autre type d'infrastructure à proximité de leur domicile.

L'étude complète de l'Insee est disponible ci-dessous.

