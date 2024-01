À Toulon, les bibliothécaires seront encore et toujours dans l'action

Après un 68e congrès organisé à Dunkerque en 2023, l'Association des bibliothécaires de France reste en dehors de la capitale et s'est choisi Toulon comme prochain point de chute. La thématique de ce congrès est « La culture de l'action », une référence à l'action culturelle, à la médiation et au programme d'événements des bibliothèques.

L'action culturelle y est à l'honneur et rythmera les trois jours de congrès. Comme l'année dernière, l'ABF vous proposera un programme payant sur inscription et un programme gratuit au cœur du salon professionnel. – L'Association des bibliothécaires de France

En quelques années, l'action culturelle est devenue une mission à part entière des établissements de lecture publique, conduisant à une évolution considérable des métiers.

La médiation et l'action culturelle font d'ailleurs partie des domaines de compétence du récent référentiel national établi par le ministère de la Culture et l'interprofession. « [Les bibliothèques] contribuent enfin à lutter contre tous les déterminismes sociaux et les phénomènes d’exclusion. Les actions de médiation, programmation de rendez-vous culturels, liens avec des structures éducatives et sociales visant à aller voir ou recevoir des groupes, actions d’éducation artistique et culturelle, et séances de formation proposées répondent à ces enjeux, en s’appuyant sur les ressources, notamment documentaires, qu’offrent les bibliothèques », soulignait ce dernier.

Lumière, caméra... Action ?

Dans sa dernière synthèse nationale des données d'activité des bibliothèques municipales et intercommunales (publiée en 2021, données 2017), l'Observatoire de la lecture publique du ministère de la Culture remarquait « une grande diversité dans les actions organisées par les bibliothèques de toutes tailles ».

Dans le détail, 97 % des bibliothèques desservant 2000 habitants et plus proposaient au moins un type d’action parmi les expositions, conférences, lectures, concerts, projections, séances de conte, clubs de lecture, ateliers d'écriture, ou encore fêtes et salons du livre. D'une manière générale, plus l'établissement couvre de population, plus les animations sont nombreuses et variées.

« Ces pratiques se sont assez largement développées entre 2013 et 2017, avec une progression de 5 à 10 points » remarquait encore l'Observatoire de la lecture publique. Les pratiques des professionnels et attentes des publics se sont donc multipliées, malgré le coup d'arrêt imposé par la Covid-19.

Si bien que certains professionnels s'interrogent aujourd'hui sur l'opportunité de lever le pied. En septembre 2023, Xavier Galaup, conservateur des bibliothèques et ancien président de l'ABF, proposait sur son blog de « Ralentir l’action culturelle en bibliothèques ». Considérant à la fois les budgets contraints et la fatigue des personnels, mais aussi l'impératif de sobriété, y compris dans le domaine de la culture, il évoquait une réappropriation du temps nécessaire pour des projets culturels plus lents, pensés sur la durée.

Photographie : affiche de Jeanne Macaigne (illustratrice) et le Studio des Formes (graphisme)