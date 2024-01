En Argentine, le prix unique du livre menacé par Javier Milei

Le projet de loi « Omnibus », en Argentine, inquiète considérablement le secteur culturel. Présenté au Congrès en début d'année, ce texte massif, qui compte plus de 600 articles, met en œuvre le programme ultralibéral esquissé par le candidat lors de sa campagne.

Dissout par le président fraichement élu, le ministère de la Culture a été la première victime d'une ligne politique qui vise le secteur. L'objectif est simple : limiter au maximum l'intervention et les investissements de l'État, et faciliter au contraire la privatisation et la dérégularisation de l'ensemble.

Un prix unique menacé

Promulguée en janvier 2022, la législation n° 25.542 est rapidement devenue la loi « de défense des activités du livre ». Elle instaure en effet un prix unique des ouvrages en Argentine, une mesure de régulation qui oblige tous les vendeurs de livres à respecter un tarif fixé par l'éditeur. Cette situation, similaire à celle en vigueur en France depuis 1981, assure une concurrence équitable entre tous les revendeurs, y compris pour les livres numériques.

Mais la loi « Omnibus » de Javier Milei, dans un effort de dérégulation de l'économie, entend bien lever cette barrière à la libre concurrence et aux prix fixés par les revendeurs. L'article 60 de cet imposant texte vient tout simplement abolir cette disposition.

La Fundación El Libro, entité qui réunit plusieurs associations professionnelles du secteur et organise la foire du livre de Buenos Aires, avait réagi dès la fin du mois de décembre, à la présentation du projet de loi. Elle exprimait un « rejet absolu et total » de la proposition du gouvernement de Milei, indiquant que l'abolition de la loi signifierait « l'effondrement total de la chaine du livre, en particulier de ses maillons les plus fragiles ».

Les libraires dans la rue

La semaine passée, une partie de la population argentine a accueilli froidement les propositions de Milei, et y a répondu avec une mobilisation massive, notamment dans les rues de la capitale. Le 24 janvier dernier, rapporte l'AFP, le syndicat CGT, fort de ses 7 millions d'affiliés revendiqués, a paralysé Buenos Aires.

« Se promener avec une tronçonneuse est une chose, gouverner en est une autre », a indiqué lors d'un discours le codirigeant de la CGT Hector Daer, en référence au slogan et aux postures adoptées par Milei pendant sa campagne, pour figurer les coupes des dépenses publiques.

La Chambre argentine des librairies indépendantes avait rejoint le mouvement impulsé par la CGT, et appelé tous les professionnels du livre à la mobilisation. « Aujourd'hui, tout nous montre que le gouvernement n'a pas compris l'importance de la chaine du livre. Sa richesse, sa diversité, ses emplois, son rôle dans l'économie de la connaissance, dans l'attrait touristique, au sein de la “marque Argentine” », ont souligné les libraires d'Otra Orillas, enseigne de Buenos Aires, auprès de La Nueva Manana.

Blas Novillo, libraire à Mendoza, espère convaincre les lecteurs : « Ils font croire que les livres vont devenir moins chers avec l'abrogation de la loi, au profit de tous, mais c'est une arnaque. Les livres pourraient être moins chers quelque temps, mais, sur le long terme, les librairies survivantes remonteraient les tarifs au-dessus des niveaux actuels », explique-t-il à El Ciudadano.

Malgré sa victoire à la présidentielle de fin 2023, Milei ne dispose pas d'une majorité au Congrès argentin, ce qui l'a poussé à quelques concessions. Il a ainsi retiré de sa loi Omnibus des articles concernant les niveaux d'imposition ou le calcul de la retraite. La chambre des députés doit examiner le texte dès ce mardi 30 janvier, avant le Sénat.

Photographie : Javier Milei, au centre, en décembre 2023 (Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation), CC BY 2.5)