Babelio enrichit Babelthèque, son service à destination des bibliothèques

Le site Passerelle(s) propose, depuis 2016, une exploration interactive des métiers du BTP et une centaine de constructions représentatives de l’histoire et des techniques, avec force archives et numérisations, mais aussi des bandes dessinées et des cartes interactives. Une nouvelle convention réunit la Bibliothèque nationale de France et le CCCA-BTP autour du site, pour prolonger son développement.