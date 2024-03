Nogent-sur-Marne : la Bibliothèque Smith-Lesouëf devient “Maison des Illustres” 

Attribué par le ministère de la Culture, le label « Maison des Illustres », créé en 2011, apporte plusieurs avantages aux institutions patrimoniales et les signale comme des lieux qui conservent et transmettent « la mémoire de femmes et d'hommes qui se sont illustrés dans l'histoire politique, sociale et culturelle de la France ».

Depuis quelques semaines, la Bibliothèque Smith-Lesouëf a rejoint le réseau de quelque 200 « Maisons des Illustres » du territoire français.

L’obtention de ce label constitue un bel accomplissement, valorisant les parcours artistiques et l’engagement philanthropique de Jeanne et Madeleine Smith, à l’origine de la Bibliothèque, mais aussi du legs de leur domaine pour la cause des artistes, en 1944. – Bibliothèque Smith-Lesouëf

Depuis 2016, la Fondation des Artistes, avec le soutien du ministère de la Culture et de la Fondation du patrimoine, s'efforce de restaurer et de valoriser les murs de la Bibliothèque, ainsi que son décor et les différentes pièces qu'ils abritent.

Le bâtiment, auparavant administré par la Bibliothèque nationale de France, a rejoint la dotation de la Fondation en 2004. Les collections de livres rares d'Auguste Lesouëf ont, pour leur part, trouvé une place dans les magasins de la BnF. Dans les rayonnages, on observe à présent les livres des résidents successifs de la Maison nationale des artistes, mais aussi des objets d’art, dessins et sculptures ayant appartenu à l’éminent bibliophile.

Ancien Régime et modernité

La Bibliothèque Smith-Lesouëf sort de terre entre 1913 et 1917, lors d'un chantier mené par les architectes Théodore Dauphin et Paul Marion. Les sœurs Madeleine Smith-Champion et Jeanne Smith, héritières de la collection de leur oncle bibliophile, ont en effet souhaité bâtir un lieu pour la conserver.

Elles choisissent un emplacement entre leurs maisons respectives, aux 14 et 16 de la rue Charles VII (qui abritent elles-mêmes aujourd'hui la Maison nationale des artistes et la MABA, un lieu d'exposition).

« L’aspect ancien de sa façade et de ses intérieurs, référence à l’art de l’Ancien Régime, est dû autant au goût pour l’histoire de la famille Smith qu’aux difficultés à trouver des matériaux en période de guerre, obligeant les propriétaires à récupérer les boiseries et ferronneries intérieures dans des édifices anciens », détaille l'institution.

Quelques éléments modernes s’immiscent toutefois dans la construction, comme des verrières qui offrent un éclairage zénithal du plus bel effet. La bibliothèque ouvre ses portes en 1919, jusque dans les années 1980.

Photographie : La Bibliothèque Smith-Lesouëf (Courtesy Fondation des Artistes)