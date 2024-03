Professionnels des bibliothèques : formation, concours et métiers

Au fil des dernières années, les objectifs et les services des bibliothèques ont connu une transformation significative. Les changements culturels et sociaux, les transitions numériques et écologiques qui façonnent notre société ont grandement impacté les pratiques professionnelles dans ce domaine.

Dans le but d'accompagner cette évolution des métiers et de faciliter l'accès à la formation, ce guide a été élaboré pour rassembler toutes les informations essentielles destinées aux personnes souhaitant approfondir leurs connaissances sur leurs droits à la formation, leurs obligations statutaires en matière de formation, identifier les acteurs clés de la formation et se référer à la documentation et aux événements professionnels pertinents.

Il se veut également un outil indispensable pour celles et ceux qui sont amenés à informer leurs collègues sur ces questions.

Télécharger ou consulter le document La formation tout au long de la vie des professionnels des bibliothèques.

Les bibliothèques et les médiathèques sont des espaces dynamiques et enrichissants, où les interactions humaines, l'acquisition de connaissances et l'épanouissement de l'imagination sont au cœur de leur mission. Elles sont ouvertes à tous et embrassent la diversité des individus et des connaissances, tout en étant un terreau fertile pour les innovations et les expérimentations, tout en étant conscientes des défis sociétaux actuels.

Ces établissements proposent des carrières captivantes et utiles, offrant de nombreuses opportunités d'apprentissage et d'évolution dans une multitude de domaines.

Ce second guide regroupe l'ensemble des renseignements nécessaires pour appréhender les bibliothèques et leurs professions, saisir le fonctionnement de l'emploi dans le secteur public, sélectionner une formation, se préparer à un concours et trouver un emploi. Il s'adresse à toute personne désireuse d'explorer ou de présenter les professions liées aux bibliothèques.

Télécharger ou consulter le document Les métiers, la formation et les concours des bibliothèques.

Crédits photo : Bibliothèque de l'Institut du monde arabe - ActuaLitté, CC BY SA 2.0