En Argentine, les autrices sous le feu réactionnaire de Javier Milei

Être félicité par Donald Trump et Jair Bolsonaro au lendemain de son élection, tout un symbole. Javier Milei partage avec ses homologues américain et brésilien une certaine idée des relations entre les hommes et les femmes ainsi qu'une vision « libertaire » de la société, qui refuse néanmoins des droits à certains individus.

Les femmes en font partie : si l'Argentine a légalisé l'avortement en 2021, jusqu'à la 14e semaine de grossesse, Milei a rapidement affirmé qu'il reviendrait sur cet acquis. Par ailleurs, il refuse de combattre les inégalités salariales entre les hommes et les femmes, et visait, avant son élection, le ministère des Femmes, du Genre et de la Diversité, qu'il souhaite supprimer, comme celui de la Culture.

Menaces à la pelle

Dans ce contexte, les militantes et autrices féministes sont particulièrement exposées aux critiques et surtout aux menaces des soutiens de Milei, qui ne se privent pas d'inciter à l'affrontement. « Le féminisme en Argentine a été une force puissante pour les droits des femmes en Amérique latine, ce qui explique les efforts de l'extrême droite libertarienne du pays pour mater les femmes », analyse Luciana Peker auprès du Guardian.

Journaliste, autrice et militante des droits des femmes et des personnes LGBTQI+ en Argentine, Luciana Peker a notamment signé La Révolution des filles (traduit de l’espagnol par Anne-Charlotte Chasset et Ariana Saenz Espinoza, éditions des Femmes), qui s'intéresse à l'engagement d'une nouvelle génération pour les droits des femmes.

Cette nouvelle génération participe notamment au mouvement Ni Una Menos, qui a organisé de grandes manifestations contre les féminicides. En réponse, au cours de sa campagne, Javier Milei a réfuté l'existence de crimes misogynes, déclarant entre autres qu'il n'allait pas « s'excuser d'avoir un pénis ».

Les soutiens de Milei, les « libertariens », suivent ses directives et n'hésitent pas à diffuser en ligne des menaces et autres appels à la haine qui visent les principales figures féministes. « Ils mènent une croisade semblable à celles que l'on observe dans plusieurs pays occidentaux contre les mouvements progressistes, avec le féminisme en tête », ajoute Peker.

L'exil ou la peur

L'autrice de La Révolution des filles a été contrainte de quitter l'Argentine, pour se réfugier en tout anonymat dans un lieu secret, loin des menaces d'assassinat ou de viol. Comme sa consœur, la journaliste Giselle Leclercq, qui travaille pour le journal Perfil, a reçu des dizaines de messages, l'un d'entre eux lui promettant une mort prochaine.

L'autrice Claudia Piñeiro, dont plusieurs romans ont été traduits en France par Romain Magras et Claude Bleton aux éditions Actes Sud, a vécu la même expérience. Elle évoque des dizaines de messages, à chaque fois qu'elle se connecte aux réseaux sociaux : « Ils se vantent de connaitre mon numéro, mon café préféré, m'envoient des photographies de pénis en érection, me traitent de vieille femme de merde. »

L'élection de Javier Milei laisse aussi craindre un recul des politiques d'éducation à la sexualité et des campagnes incitant à la tolérance, que le nouveau président a qualifié d'« endoctrinement de l’idéologie de genre » par le passé, rappelle l'AFP. Un discours qui n'est pas sans rappeler ceux de responsables républicains aux États-Unis, ou des gouvernements russe et biélorusse, entre autres.

D'après les autrices, les déclarations outrancières de Milei incitent ses soutiens à dépasser allégrement les bornes, avec la protection parfois assurée par l'anonymat sur les plateformes. Comme l'explique Giselle Leclercq, les discours du président résonnent auprès d'une partie de la population « frustrée par l'avancement des droits, agacée par le féminisme ou encore de jeunes hommes en colère, car leurs camarades ne se laissent plus faire et leur résistent ».

Photographie : Javier Milei, au centre, lors de son investiture, le 10 décembre 2023 (Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation), CC BY 2.5 AR)