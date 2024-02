Les bibliothèques françaises, vraiment proches de la population ?

Depuis plus d'une dizaine d'années, l'Observatoire de la lecture publique, relié au ministère de la Culture, collecte des données statistiques en provenance des bibliothèques territoriales. Des éléments qui permettent d'informer les acteurs culturels, les décideurs politiques, et ainsi d'orienter les choix pris, pour, dans le meilleur des cas, améliorer la qualité du service public.

Avec l'unité mixte de recherche Identité et Différenciation de l’Espace, de l’Environnement et des Sociétés (IDEES) du CNRS, le service Livre et Lecture du ministère de la Culture a réalisé un Atlas des bibliothèques territoriales, qui s'appuie sur ces mêmes données collectées, au titre de l'année 2021.

Un maillage si dense ?

15.500 établissements de lecture publique sont recensés sur le territoire français, pour l'année 2021, avec, en moyenne, 23 établissements pour 100.000 habitants. Mais, au-delà de ce panorama statistique général, l'Atlas explore avec plus de précision ce que signifie véritablement, dans les aires de vie, ce maillage territorial.

Ainsi, l'implantation des établissements est-elle liée à la densité de population : neuf communes urbaines sur dix sont dotées d'un lieu de lecture publique, contre un tiers des communes rurales. Les zones peu peuplées disposent généralement de points d'accès au livre, qui représentent pas moins de la moitié (7131) des bibliothèques françaises, ouvrent environ 7h par semaine et permettent aux publics d’accéder à 2360 documents en moyenne.

Les régions Île-de-France, Bretagne, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Pays de la Loire, et en Outre-mer, La Réunion et la Guadeloupe jouissent d'une présence de lieux de lecture publique supérieure à la moyenne nationale (93 % des habitants résident dans une commune équipée d’au moins une bibliothèque, contre 85 % en moyenne en France).

Si l'on se penche uniquement sur les zones rurales, le pourcentage tombe à 66 %, avec d'importantes disparités : « [M]oins de quatre ruraux sur 10 à Mayotte ont accès à une bibliothèque dans leur commune et seulement cinq ruraux sur 10 en Corse, dans le Grand Est, en Normandie et dans les Hauts-de-France », relève l'Atlas.

Dans les territoires ruraux ou peu peuplés s'observe une lacune d'établissements majeurs et moyens, ainsi que dans la « diagonale du vide » [de la Meuse aux Landes, où une faible densité de population règne] et dans les espaces montagneux.

À 10 minutes de la culture

Qualifiées de premier établissement culturel de proximité, les bibliothèques ne sont pourtant parfois pas accessibles à moins de 10 minutes (en voiture) pour une partie de la population. Ainsi, « [s]ur l’ensemble du territoire français, 2,2 millions de personnes n’ont pas accès à une bibliothèque en moins de 10 minutes en voiture », établit l'Atlas.

La pertinence de cet instrument de mesure mériterait d'être interrogée, quand les professionnels des bibliothèques eux-mêmes s'interrogent sur l'impact écologique des établissements et de leurs activités. Encourager les mobilités douces (transports en commun, vélo, marche) nécessiterait aussi de revoir le maillage territorial, en adaptant l'objectif des « 10 minutes » à ces types de déplacement. Mais le nombre de personnes sans accès serait sans doute revu à la hausse...

L'Atlas note une répartition territoriale particulièrement réussie en Île-de-France, Bretagne, dans les Pays de la Loire et l’Auvergne-Rhône-Alpes, où les proportions de populations éloignées ne dépassent pas les 2 %... En Corse (19 %) et en Martinique (17 %), les proportions élevées s'expliquent par la topographie. Les régions Grand Est, Hauts-de-France, Normandie et PACA sont aussi concernées par cet éloignement.

89 % des populations non desservies vivent dans une zone rurale en France métropolitaine, contre 54 % des populations non desservies en outre-mer, relève l'Atlas. Quelques territoires urbains sont aussi concernés, soit 66 zones en France, dépassant 1000 habitants au km2, dont des cœurs urbains, des espaces à proximité de gros employeurs, des espaces périurbains résidentiels et des espaces touristiques. Sans vouloir pointer les défaillances, l'Atlas cite néanmoins Narbonne, Marseille, Moussy-le-Neuf (près de Roissy), Habsheim (près de Mulhouse) ou Clairieu (non loin de Nancy).

Horaires, gratuité et accessibilité

Depuis la deuxième partie des années 2010, l'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques territoriales est devenue un objectif récurrent de la politique publique culturelle. Avec des résultats indéniables, observés par plusieurs études. La moyenne s'élève à 20,2h d'ouverture hebdomadaire en zone urbaine, pour 9,3h du côté rural.

La liberté d’accès, l’amplitude des horaires d’ouverture hebdomadaire et annuelle, l’ouverture le dimanche, la fréquentation possible sur les plages méridiennes ou en soirée, l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap, sont autant d’atouts permettant aux bibliothèques de toucher une diversité de publics et de renforcer l’accès à la lecture et à la culture en général. – Atlas des bibliothèques territoriales

La carte reproduite ci-dessous permet d'observer où se trouvent les situations les plus confortables d’accès pour les publics, soit des ouvertures de plus de 45 heures par semaine (en marron) et à un potentiel d’accès à plusieurs bibliothèques tous les 25 kilomètres (les cercles additionnent le nombre d’heures d’ouverture par semaine des bibliothèques situées dans un rayon de 25 kilomètres). À l’inverse, les accueils les plus limités sont de moins de sept heures par semaine (en jaune clair) et présentent des possibilités réduites d’accès à plusieurs bibliothèques sur 25 kilomètres (cercles de petite taille).

Du côté de l'accès des publics toujours, notons que seuls 57 % des bibliothèques en France proposent une inscription gratuite. Une proportion que les associations de professionnels, dont l'Association des bibliothécaires de France, s'efforcent d'augmenter, par des campagnes menées auprès des élus.

Concernant l'accessibilité, 10.368 établissements français sont en conformité avec la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, soit 78 % de l'ensemble. En milieu urbain, ce taux monte à 82 %, mais il baisse en zone rurale, à 77 %. Cependant, notons que seulement 43 % des lieux de lecture desservant plus de 2000 habitants proposent des collections adaptées aux publics en situation de handicap, en 2021.

Le document complet est accessible à cette adresse.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0