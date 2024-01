Métiers et formation en bibliothèque territoriale, troisième acte

La journée se déroulera le mardi 12 mars 2024, à Paris, au Centre Pompidou et à la Bibliothèque publique d’information. Les inscriptions s'effectuent à cette adresse.

Programme

9h30 : Ouverture de la journée d’étude

10h : Table ronde – L’attractivité des métiers, un nouvel enjeu pour les bibliothèques ?

Service du Livre et de la Lecture, ministère de la Culture.

Centre national de la fonction publique territoriale.

Direction générale de l’administration et de la fonction publique, ministère de la transformation et de la fonction publique.

Hélène Brochard, présidente de l’ABF

Christophe Bennet, président de la FNADAC

11h15 : Présentation de ressources sur les métiers et la formation

Panorama des nouvelles ressources :

Raphaële Gilbert, chargée de l’évolution des bibliothèques et de leurs métiers, Service du Livre et de la Lecture, ministère de la Culture

Mathilde Larrieu, chargée de mission Prospective métiers et compétences, Enssib

Luce Perez-Tejedor, directrice de la Bibliothèque départementale des Côtes d’Armor et membre du Conseil d’administration de l’ABD

12h30 : Déjeuner libre

14h30 ou 16h : Atelier de prospective – quels métiers en 2050 ?

Durée : 1h15 – 25 places par atelier – en parallèle du forum - Inscription obligatoire

14h15 : Forum

11 stands pour un échange libre avec les intervenants.

Stand 1 – Égalité, Diversité, Inclusion (EDI) : l’approche canadienne de l’inclusion et de l’hospitalité.

Roxane Tremblay, bibliothécaire jeunesse, Bibliothèques de Montréal-nord.

Stand 2 – Faire ensemble : accueillir la participation des habitants et participer à la vie du territoire.

Jérôme Triaud, ancien directeur de l’Atelier Léonard de Vinci, Médiathèque Maison de Quartier, Vaulx-en-Velin et nouveau directeur d’Avignon Bibliothèques.

Stand 3 – La culture du faire («maker ») en bibliothèque : évolution des laboratoires de fabrication.

Thomas Fourmeux, responsable secteur numérique et communication, Médiathèque de Fontenay-sous-bois.

Stand 4 – Transition écologique et responsabilité sociale : de nouvelles missions à intégrer à l’organisation du travail ?

Coline Renaudin, cheffe du Pôle Valorisation et publics et Fanny Fourrier, cheffe du service Publics et responsabilité sociale, Bibliothèques de Toulouse. Julie Curien, responsable de la BU Santé et référente responsabilité sociale et écologique pour le SCD de l’université Paris-Est-Créteil, pilote de la commission Bibliothèques vertes de l’ABF.

Stand 5 – De nouvelles organisations du travail pour accompagner les transitions des métiers : l’exemple du management environnemental.

Sophie Bobet, directrice de la Médiathèque de la Canopée la Fontaine, Ville de Paris.

Stand 6 – L’ingénierie territoriale, mission en développement ou mission externalisée ?

Damien Grelier, directeur de la Bibliothèque départementale de la Mayenne.

Stand 7 – La coordination de réseaux, un métier en transition ?

François Pruvost, Coordinateur de l’Escapade, réseau de lecture publique de Cœur de Flandre Agglo.

Stand 8 – Bibliothèques en tension, bibliothèques résilientes ? S’adapter et se réinventer en situation de crise.

Éleonora Le Bohec, directrice du Territoire Lecture Nord et des médiathèques de Sainte-Geneviève-des-Bois, réseau des médiathèques de cœur d’Essonne. Jessica Sclavon, directrice adjointe de la Médiathèque Olivier Léonhardt de Sainte-Geneviève-des-Bois et responsable du développement des publics du réseau des médiathèques de cœur d’Essonne.

Stand 9 – Réinventer la médiation quand il n’y a plus de collections sur les étagères : l’exemple de l’audiovisuel.

Nicolas Clément, chargé de projets de coopération métropolitaine dans le domaine musical, bibliothèques de Bordeaux. Gauvain Sansépée, agent de l’espace cinéma, réseau des médiathèques de Boulogne-Billancourt. Dominique Auer, co-Président de l’ACIM Xavier Loyant, chef du service musique, Bpi et trésorier de l’ACIM

Stand 10 : Jouer et faire jouer, mission à part, mission culturelle ?

Sonia Mourlan, responsable de service, La Bibliothèque, Saint-Herblain.

Stand 11 – Intégrer la culture scientifique, une transition culturelle

Laurent Dierckens, directeur du Labo, Cambrai.

