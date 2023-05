À vélo, entre les lignes : visiter des librairies, de Paris à Oulan Bator

Leur programme, qui se déroule sur une durée d'au moins un an, les amène à traverser des pays aux cultures très différentes, où la librairie peut représenter un défi économique pour de nombreux libraires indépendants. Les librairies visitées sont souvent des lieux d'engagement personnel et de passion pour le livre et les histoires, et elles reflètent également les problématiques politiques et sociales propres à chaque pays.

Le voyage à vélo permet aux cyclistes de vivre une expérience de lenteur et de douceur, similaire à celle des petits libraires indépendants qui privilégient une approche basée sur leur instinct plutôt que sur la rentabilité. Le paysage et les parcs nationaux découverts tout au long du voyage offrent également des moments de surprise et d'émerveillement, tout comme la sélection de livres dans une librairie.

Les librairies visitées deviennent des outils de dialogue et ouvrent des conversations sur des sujets variés. Le couple souligne également que les librairies jouent un rôle politique en abordant des questions telles que l'éducation, l'accès à la culture et au savoir.

On retrouvera dans ce dossier leur carnet de bord, des notes prises au fil de l'eau, accompagnées de photos qui racontent leur périple.