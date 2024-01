Littérature : les auteurs préférés des Français en 2023

9 éditeurs différents constituent le classement des meilleurs ventes en volume. Seul Flammarion parvient à y placer 2 ouvrages.

Les 10 meilleures ventes en volume représentent 2,3 millions de livres écoulés pour plus de 50,3 millions €.

Meilleures ventes en volume :

1. Veiller sur elle, Jean-Baptiste Andrea

Mimo, confronté aux caprices du destin, n'a pas eu la chance de naître dans la prospérité. Sa vie prend un tournant lorsqu'il devient l'apprenti d'un modeste sculpteur sur pierre, révélant un talent inné remarquable. Viola Orsini, quant à elle, jouit d'une naissance privilégiée au sein d'une famille illustre, grandissant dans l'ombre majestueuse d'un palais à Gênes. Cependant, son ambition débordante la pousse à aspirer à bien plus que le rôle traditionnellement attendu d'elle. Leurs chemins n'auraient jamais dû se croiser. Pourtant, dès leur première rencontre, Viola et Mimo se reconnaissent et se promettent fidélité éternelle. Leur amour est tel qu'ils ne peuvent ni vivre l'un sans l'autre, ni supporter une séparation prolongée. Dans un lien d'attraction puissant, ils traversent les tumultes d'une Italie basculant dans le fascisme. Mimo, en dépit de son ascension triomphante, se trouve déchiré par la possibilité de perdre Viola.

2. Sur la dalle, Fred Vargas

— Le dolmen dont tu m’as parlé, Johan, il est bien sur la route du petit pont ?

— À deux kilomètres après le petit pont, ne te trompe pas. Sur ta gauche, tu ne peux pas le manquer. Il est splendide, toutes ses pierres sont encore debout.

— Ça date de quand, un dolmen ?

— Environ quatre mille ans.

— Donc des pierres pénétrées par les siècles. C’est parfait pour moi.

— Mais parfait pour quoi ?

— Et cela servait à quoi, ces dolmens ? demanda Adamsberg sans répondre.

— Ce sont des monuments funéraires. Des tombes, si tu préfères, faites de pierres dressées recouvertes par de grandes dalles. J’espère que cela ne te gêne pas.

— En rien. C’est là que je vais aller m’allonger, en hauteur sur la dalle, sous le soleil.

— Et qu’est-ce que tu vas foutre là-dessus ?

— Je ne sais pas, Johan.

3. Les années glorieuses. Le silence et la colère, Pierre Lemaitre

Pierre Lemaitre tisse une histoire complexe et captivante, riche en événements et personnages. Depuis le triomphe du Grand Monde, un accident dans un escalier, le Salon des arts ménagers, et une grossesse difficile, jusqu'à l'étonnante survie d'une femme dans le trajet Charleville-Paris, les expérimentations controversées sur les lapins par le laboratoire Delaveau, une transaction secrète de vingt mille francs, la réouverture d'une affaire judiciaire, la disparition tragique d'un village, et les mystères entourant le professeur Keller, mais aussi l'histoire d'un boxeur amoureux, les défis du progrès, la vie du chat Joseph, la montée inévitable des eaux, le destin d'une vendeuse aux yeux gris, les aveux de l'ingénieur Destouches et un tragique accident de voiture.

4. Triste tigre, Neige Sinno

Neige Sinno revient sur les viols dont elle a été victime entre 7 et 14 ans, des faits d'inceste commis par son beau-père, qui a depuis été condamné. Elle combine dans Triste tigre la finesse narrative et la rigueur d'un essai pour aborder ce sujet avec sensibilité et sans faux-semblants.

5. À tout jamais, Colleen Hoover (trad. Pauline Vidal)

Lily, avec la naissance de sa fille Emerson, s'est engagée à ce que le cycle de la violence prenne fin avec elles. Elle a résolu de ne plus jamais laisser les femmes de sa famille subir de tels maux. C'est pourquoi elle a fait le choix courageux de quitter son mari, également père de sa fille. La rencontre inattendue avec Atlas, son premier amour, la plonge dans l'incertitude sur le rôle qu'il pourrait jouer dans sa vie. Elle se demande si elle désire le revoir, redonner une chance aux sentiments, recommencer sa vie, et croire de nouveau en un amour éternel, surtout après avoir appris, de manière si douloureuse, combien il est difficile à trouver. Atlas, lui, a bien changé depuis l'époque où il était cet adolescent égaré qu'elle avait connu. Devenu propriétaire d'un restaurant, il a passé de longues années loin d'elle. Est-il possible pour eux de reprendre leur histoire là où elle s'était interrompue ?

6. Captive. Vol. 2, Sarah Rivens

Dans un contexte de luttes de pouvoir, de familles choisies, d'opportunités nouvelles et de trahisons, la dynastie Scott se prépare à un changement majeur. Un an a passé depuis que Asher a extrait Ella de sa nouvelle vie. Alors qu'elle tente de guérir ses plaies, lui est tourmenté par le souvenir de ses yeux bleus. Cependant, le chef du réseau Scott est trop orgueilleux pour frapper à sa porte à nouveau. Lorsque leurs chemins se croisent à nouveau, la possessivité d'Asher l'emporte, résolu à raviver les sentiments de celle qu'il appelle « son ange »... sans se rendre compte qu'il réanime également les siens. Mais Ella ne peut pas lui pardonner cette année de silence. Longtemps soumise à sa volonté, l' « ange » est maintenant prête à chambouler son monde, même si cela implique de prendre des risques.

7. Une belle vie, Virginie Grimaldi

Cinq ans après une interruption de contact sans explication, Emma convie Agathe, sa sœur, à se retrouver dans leur maison de vacances familiale. Leur grand-mère bien-aimée, Mima, est décédée, laissant derrière elle la tâche de trier les souvenirs accumulés dans cette demeure. Les sœurs Delorme disposent d'une semaine pour se confier mutuellement et combler le vide créé par leur éloignement. Seront-elles capables de réparer les erreurs du passé ?

8. Plus jamais sans moi, Maud Ankaoua

Peut-être est-il temps pour vous de trouver le véritable amour ? Constance, une avocate talentueuse, a décroché le poste qu'elle désirait dans un prestigieux cabinet juridique. Mais alors qu'elle approche de la quarantaine, elle se sent vulnérable et manque de confiance en elle. Profondément amoureuse de Lucas, elle attend qu'il tienne sa promesse de quitter sa femme. Juste après avoir signé son contrat, Constance apprend qu'elle doit se soumettre à une période d'essai pour le moins inhabituelle ! Encouragée par ses amis, elle décide de s'aventurer hors de sa zone de confort. Cette aventure va transformer radicalement sa perception d'elle-même et de l'amour.

9. La faille, Franck Thilliez

La frontière entre la vie et la mort pourrait être plus incertaine qu'on ne le pense. Un contrôle de police qui dégénère. Un officier d'urgence hospitalisé. Pour le commandant Sharko, la lieutenant Lucie Henebelle et leur équipe, c'est un choc brutal et total. Leur désir de justice, cependant, reste inébranlable. Écarté de l'enquête en attendant le verdict de l'IGPN sur sa responsabilité, Sharko se lance dans une investigation hors des sentiers battus de la légalité. Cette recherche périlleuse et ardue ne se fera pas sans conséquences. De l'obscurité d'une abbaye séculaire aux couloirs sombres d'un asile psychiatrique, Sharko va se heurter à la folie et réaliser que quand la science outrepasse l'éthique, tout peut s'effondrer.

10. Les armes de la lumière, Ken Follett (trad. Odile Demange, Valentine Leÿs, Christel Gaillard-Paris, Renaud Morin)

À la fin du 18ème siècle, sous un régime tyrannique, l'Angleterre aspire à devenir un empire commercial dominant. En parallèle, en France, s'amorce l'ascension de Napoléon Bonaparte. Les tensions sont palpables et les nations voisines de la France sont en état d'alerte élevé. Une ère de révolution se profile, tant politique qu'industrielle. Cette dernière transforme radicalement la vie des travailleurs dans les florissantes manufactures textiles de Kingsbridge. L'accélération de la mécanisation et l'introduction de nouvelles machines à tisser rendent obsolètes de nombreux métiers, brisant des familles entières. Alors qu'un conflit international semble inévitable, un groupe de résidents de Kingsbridge, parmi lesquels Sal, une fileuse, Spade, un tisserand, et Kit, le fils audacieux et ingénieux de Sal, se retrouve au cœur d'une lutte générationnelle pour un avenir dégagé de l'oppression. Les Armes de la lumière nous plonge au cœur de l'Histoire, de l'avènement industriel jusqu'à la bataille de Waterloo, marquant ainsi l'œuvre la plus ambitieuse de Ken Follett, maître reconnu du roman historique.

Concernant le classement des ventes en valeur, pas de bouleversements. Seul le volume 8 des Sept sœurs de Lucinda Riley s'immisce dans le top 10. À noter quelques changements de position aussi, avec notamment Coleen Hoover qui passe de la 5e à la 9e place. (données croisant les estimations GfK et Edistat)

Meilleures ventes en valeur :

1. Veiller sur elle, Jean-Baptiste Andrea

2. Sur la dalle, Fred Vargas

3. Les années glorieuses. Le silence et la colère, Pierre Lemaitre

4. Captive. Vol. 2, Sarah Rivens

5. Triste tigre, Neige Sinno

6. Une belle vie, Virginie Grimaldi

7. Les armes de la lumière, Ken Follett (trad. Odile Demange, Valentine Leÿs, Christel Gaillard-Paris, Renaud Morin)

8. La faille, Franck Thilliez

9. À tout jamais, Colleen Hoover (trad. Pauline Vidal)

10. Les sept soeurs. Vol. 8. Atlas : l'histoire de Pa Salt, Lucinda Riley (trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld)

Conformément au souhait de leur père, le mystérieux milliardaire Pa Salt, les sept sœurs d'Aplièse se retrouvent enfin réunies. Elles se rassemblent à bord du Titan, naviguant sur la mer Égée, pour lui rendre un ultime hommage. Bien qu'elles aient chacune exploré leur propre passé, l'identité réelle de leur père adoré reste un mystère. Qui était cet homme qui les a élevées, et quels étaient les secrets qu'il dissimulait ? Les réponses pourraient résider dans le journal qu'il leur a laissé en héritage... Dans une Europe confrontée aux épisodes les plus tumultueux de son histoire, Pa Salt savait qu'un jour viendrait où il devrait s'enfuir de nouveau... Traversant océans et continents, Atlas, l'histoire de Pa Salt clôt cette saga riche en amours et en drames.

