« Il en allait ainsi chez les Pelletier. Émotions, secrets, silences, aveux et déclarations se succédaient, il y aurait eu un roman à écrire sur les pensées des uns et des autres. Une vie de famille. »

Il y a de ces auteurs qui ont déjà tant prouvé leur talent qu’il semblerait qu’aucun nouveau commentaire ne saurait faire leur éloge mieux qu’un précédent. Pierre Lemaitre est, de toute évidence, l’un de ces auteurs.

Après la trilogie des Enfants du désastre, c’est au tour des Années glorieuses de nous faire frémir de plaisir. Le second tome, Le Silence et la Colère, ne fait pas exception : c’est du lourd. Du très lourd, même.

Ficelé avec soin, avec prouesse. C’est tendre, ça pique, et ça laisse la place à un humour intelligent et surprenant. En dire plus n’aurait pas de sens.

Lisez, tout simplement.