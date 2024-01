Livre de poche : les meilleures ventes de 2023

Avec quatre titres placés, Livre de proche est l'éditeur star du classement 2023 des meilleurs ventes de livres de poche. Si l'on regard le nombre d'exemplaires, c'est bien Virginie Grimaldi qui l'emporte cette année.

Avec 2,25 millions d’exemplaires, pour 19,9 millions €, le classement des ouvrages les plus vendus réalise malgré tout une belle année.

Top 10 des ventes en volume

Il nous restera ça, de Virginie Grimaldi

Les douleurs fantômes, de Mélissa Da Costa

Les années glorieuses. Le Grand Monde, de Pierre Lemaitre

Mon mari, de Maud Ventura

Coeurs et âmes, de Colleen Hoover (Traductrice : Pauline Vidal)

La décision, de Karine Tuil

La toute petite reine, d'Agnès Ledig

La Faisseuse d'étoiles, de Mélissa Da Costa

Labyrinthes, de Franck Thilliez

Dans les brumes de Capelans, d'Olivier Norek

Top 10 des ventes en valeur

Les années glorieuses. Le Grand Monde, de Pierre Lemaitre

Les douleurs fantômes, de Mélissa Da Costa

Il nous restera ça, de Virginie Grimaldi

Mon mari, de Maud Ventura

La décision, de Karine Tuil

Coeurs et âmes, de Colleen Hoover (Traductrice : Pauline Vidal)

La toute petite reine, d'Agnès Ledig

Pour rien au monde, de Ken Follett (traduction Jean-Daniel Brèque, Odile Demange, Christel Gaillard-Paris)

Dans les brumes de Capelans, de Olivier Norek

Connemara, de Nicolas Mathieu

Cette autre vision des meilleures ventes représente 2,19 millions d’ouvrages, pour près de 20,2 millions € de chiffre d'affaires.

En valeur, on retrouve à peu près les mêmes, à une différence près : l'arrivée de Ken Follett et le départ de Franck Thilliez. Là encore, les quatre livres de Livre de Poche occupent le terrain, ainsi que deux du groupe Madrigall (J’ai Lu et Folio) et un seul pour Pocket, Actes Sud, Hugo et Proche. (données croisant les estimations GfK et Edistat)

