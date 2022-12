À tout jamais : le retour de Colleen Hoover, star de TikTok

Paru en octobre 2022 aux États-Unis, À tout jamais s'est hissé en tête des meilleures ventes avec une facilité déconcertante, inscrivant même un record de précommandes pour l'éditeur Simon & Schuster. Il est la suite du tout aussi populaire Jamais plus, paru en 2016 en version originale et un an plus tard en France, dans une traduction déjà assurée par Pauline Vidal.

Le résumé de l'éditeur pour À tout jamais :

Lily, depuis que sa fille Emerson est née, lui a promis que le cycle de la violence s'arrêterait avec elles. Que jamais plus, les femmes de leur famille n'endureraient des abus. Alors elle a pris la décision de quitter son mari et père de sa petite fille. Elle ne s'attendait pas à croiser Atlas, son amour d'adolescente par hasard, et elle ne sait pas quelle place il pourrait occuper dans sa vie. A-t-elle seulement envie de le revoir ? D'avoir à nouveau une vie sentimentale ? De recommencer sa vie et de croire à l'amour éternel, elle qui a appris de la plus dure des façons qu'il était bien difficile à trouver.

Atlas n'est plus du tout le même que l'adolescent en perdition qu'elle a connu. Il a un restaurant, a passé de longues années loin d'elle. Leur histoire peut-elle recommencer là où elle s'était arrêtée ?

Colleen Hoover vit au Texas au bord d'un lac alors qu'elle a peur de l'eau ! Elle écrit des romans d'amour mais elle se défend d'être romantique. À 34 ans, elle est devenue en quelques années l'une des plus grandes auteures de romance au monde. Tous ses livres caracolent en tête des listes de best-sellers.

