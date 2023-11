Pourquoi les livres en FALC (Facile à lire et à comprendre) sont les grands oubliés du marché de l’édition ?

Où en est l’édition adaptée en France ?

Selon l’INSEE, 12 millions de personnes en France sont en situation de handicap, soit 18 % de la population.

Afin que ce public ait accès aux livres, plusieurs formats accessibles se sont développés. Les livres en braille, les livres en gros caractères, les livres audio, les livres DYS, ainsi que les adaptations EPUB ont émergé dans le monde de l’édition traditionnelle. La part de cette nouvelle production est estimée à 5 % de la production éditoriale annuelle. Cela représenterait moins de 30 000 titres par an sur les 600 000 auxquels peut accéder le reste de la population.

Cette production, qui s’appuie sur des solutions techniques touchant la forme du livre, est largement insuffisante et de ce fait, discriminante.

Mais cette discrimination est encore plus flagrante dès lors que l’on se penche sur l’offre littéraire à destination de la population présentant des difficultés de lecture et de compréhension des textes écrits. On parle là des personnes présentant des troubles du développement intellectuel, mais aussi des personnes allophones, illettrées, en décrochage scolaire, vieillissantes ou encore sourdes pour lesquels les adaptations sur la forme du livre ne sont pas suffisantes.

Pour ce public, l’adaptation est nécessaire à la fois sur la forme et sur le fond. Là encore, une solution existe : le Facile à lire à lire et à comprendre (FALC), qui n’est plus seulement une solution technique.

Des livres écrits ou traduits en FALC en France ?

« C’est un défi à la fois technique, intellect et humain », nous dit Cécile Arnoult, fondatrice de Kiléma Éditions, maison spécialisée en livres FALC. « Mais au-delà de ce défi, il y a un autre obstacle à la publication de ce type d’ouvrages : la présomption d’incompétence qui pèse sur la population présentant des troubles du développement intellectuel et plus largement encore c’est un problème de maltraitance généralisé de la population handicapée. »

Avant l’arrivée de Kiléma Éditions dans le paysage éditorial français, on ne dénombrait qu’une dizaine de livres en FALC. Pourtant, il y a 700 000 personnes présentant des troubles du neurodéveloppement en France et plus de 10 millions de personnes empêchées de lire.

Cette exclusion d’une partie conséquente de la population s’accompagne parfois de commentaires acerbes sur l’intérêt de la publication de tels livres. « Certains nous disent que les livres en FALC tirent les lecteurs vers le bas, d’autres estiment futile la publication d’ouvrages pour “des gens qui de toute façon ne comprennent rien”… C’est parfois très violent alors que ces livres ne les concernent même pas et que nos lecteurs, eux, voient leur vie changer grâce à ces livres accessibles » nous confie Cécile Arnoult.

Les grands défis du FALC

Il existe deux possibilités pour publier des textes en FALC : la création littéraire ou la traduction de livres existants.

Kiléma Éditions s’est lancé dans la traduction en FALC. La traduction en FALC est un véritable défi littéraire. En simplifiant la langue par l’utilisation de mots courants, de phrases courtes au temps présent, sans abstraction ni métaphore ou encore sans forme passive, le traducteur ou la traductrice doit réussir à restituer l’œuvre dans toute sa spécificité et dans son intégralité. Pour Mathilde Langeard, éditrice chez Kiléma Éditions, « cette simplification n’est pas une amputation du sens de l’œuvre, mais la valorisation de l’essence ».

La traduction en FALC est également un défi humain, un défi d’inclusion. Pour être estampillé Facile à lire et à comprendre, le texte doit être travaillé main dans la main avec le public cible. Alors que beaucoup d’acteurs du FALC se reposent sur les structures du médico-social pour travailler leurs textes, Kiléma Éditions a fait le choix de constituer en interne un comité de relecture composé de deux relectrices en situation de handicap et d’une coordinatrice. Ainsi, Laura, jeune femme ayant une trisomie 21, occupe un poste clé dans une maison d’édition. Une belle revanche sur la présomption d’incompétence.

Le comité de relecture relit l’intégralité des textes produits par Kiléma Éditions. Il traque les mots qui sont encore difficiles, les phrases qui restent complexes et les déroulés de pensée qui ne sont pas clairs.

Il ne s’agit pas pour Kiléma Éditions de parler « à la place de », mais de laisser les personnes concernées être décisionnaires dans le processus éditorial. Ce comité de relecture est à l’image de l’engagement de Kiléma Éditions pour l’insertion des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire.

Mais cet engagement a un coût : l’emploi de 3 personnes supplémentaires dans une petite structure indépendante. Peu de maisons d’édition sont prêtes à relever ce défi financier sans aide. « Il y a peu d’aides prévues pour l’édition adaptée. Le FALC n’entre pour l’instant dans aucune case. Or ce sont des livres qui coûtent cher à produire », précise Cécile Arnoult.

Publier contre la présomption d’incompétence

Au-delà de ces défis techniques, humains et financiers, quelques maisons d’édition et associations prennent ces initiatives d’adaptation à bras le corps. Ce sont des structures spécialisées dans leur domaine et elles ont une connaissance des besoins de leur public cible. Motivées souvent par des histoires personnelles et familiales, ces structures s’engagent pour ouvrir la voie à des initiatives plus grandes, et espèrent à terme à niveau étatique.

En traduisant des œuvres sur la forme et sur le fond, Kiléma Éditions souhaite rendre la connaissance accessible à tous et à toutes. Cette maison d’édition prône le décloisonnement de la littérature aux sphères d’initiés et d’universitaires.

Selon Kiléma Éditions, « la culture regroupe un ensemble de connaissances nécessaires pour décrypter le monde, comprendre le passé et envisager le futur. Priver les personnes en situation de handicap de ces connaissances, c’est les laisser dans l’ignorance et la dépendance. C’est les condamner à la place de spectateurs dans un système qui les exclut de son mécanisme d’action. C’est les réduire à cette présomption d’incompétence qui régit le chemin de toute personne en situation de handicap. »