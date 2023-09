Kiléma Éditions, la petite maison aux grandes aspirations

Le FALC est un ensemble de règles visant à traduire un langage classique en un langage simplifié. Le FALC rend l’information écrite plus claire grâce à la simplification du vocabulaire et des structures grammaticales utilisées, à l’adoption d’une mise en page spécifique et à l’utilisation d’images pour faciliter la compréhension.

Développé initialement pour les personnes présentant des troubles du développement intellectuel — qui représentent pas moins de 700 000 personnes en France — le FALC s’adresse à un public plus large : personnes DYS, personnes sourdes et malentendantes, personnes vieillissantes, personnes en situation d’illettrisme, personnes étrangères, autrement dit le public dit « empêché ».

Ce public empêché, ce sont 10 à 13 millions de personnes en France. Autant de personnes exclues de la culture écrite puisque 90 % des ouvrages publiés ne sont pas adaptés ni accessibles.

Rendre la littérature accessible à tous

C’est en cherchant une offre littéraire correspondant au niveau de lecture-compréhension et aux centres d’intérêt de sa fille Lucie, porteuse d’une trisomie 21, que Cécile Arnoult, fondatrice de Kiléma Éditions, découvre le FALC.

Comprenant alors tout le potentiel qu’offre cet outil, Cécile se forme et réfléchit à la manière de l’utiliser pour rendre accessibles les grands noms de la littérature. Pour elle, il n’était pas question d’écrire des livres en FALC ni d’adapter une œuvre en proposant une version résumée ou amputée.

Pour inclure, pour partager une culture commune, pour créer du lien, il ne fallait pas écrire ni adapter, mais traduire des œuvres existantes.

Kiléma Éditions comme une évidence

Cécile et son mari, Philippe Le Squéren, portent depuis quelques années le projet d’apporter des solutions concrètes aux enjeux d’inclusion des personnes présentant des troubles du développement intellectuel. Cécile est traductrice et linguiste depuis plus de 30 ans. L’idée de créer une maison d’édition est vite devenue une évidence. Une maison d’édition d’un genre nouveau : dédiée au FALC, inclusive et à mission.

L’aventure commence en janvier 2022 après la rencontre avec Louise Mailloux, éditrice, qui apporte l’expertise éditoriale qui manquait à la construction du projet. L’équipe se monte ensuite petit à petit, en commençant par le comité de relecture responsable de la validation des textes par des personnes concernées par les troubles intellectuels et cognitifs. C’est ainsi que Laura et Marine rejoignent rapidement Kiléma Éditions supervisées par Maëlle. À la fois agence de traduction et maison d’édition, Kiléma Éditions collabore avec une dizaine de traducteurs externes.

Des livres adaptés sur le fond et beaux dans la forme

Ainsi, depuis 1 an et demi, Kiléma Éditions traduit et publie des livres en FALC en suivant une charte éditoriale et graphique très précise. Car chez Kiléma Éditions, les livres doivent non seulement être adaptés dans les règles de l’art, mais ils doivent également être inclusifs par leur qualité esthétique.

Kiléma Éditions collabore avec de grandes maisons d’édition française (Gallimard, Sarbacane, Hachette Romans, L’école des loisirs, Lattès, Rageot ou encore Grasset) et propose des œuvres déclinées dans 4 collections (Jeunesse, Ado, Adulte et Théâtre) issues à la fois des listes de référence de l’Éducation nationale et de la littérature récréative.

Kiléma Éditions compte aujourd’hui 12 titres à son catalogue, parmi lesquels L’étranger de Camus, No et moi de Delphine de Vigan, Les petites reines de Clémentine Beauvais, L’Odyssée d’Hugo de Fabien Clavel, L’île au Trésor de Robert Louis Stevenson ou encore Le médecin malgré lui de Molière.

Elle en comptera une trentaine à la fin 2024.

C’est déjà beaucoup pour une petite maison d’édition indépendante, mais si peu au regard de tous ces joyaux qu’il reste à rendre accessibles à toutes et tous.

Crédits photo © Kilema - Louise Mailloux – Responsable d’édition ; Cécile Arnoult – Fondatrice et Directrice générale ; Laura Hayoun – Relectrice FALC ; Maëlle Coudert – Coordinatrice de relecture