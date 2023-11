Retour de Nicolas Mathieu et David Foenkinos, un inédit de Christian Bobin

L'ambition de Nicolas Mathieu avec ce nouvel ouvrage : dessiner « les visages de cet amour fou et donne à voir un monde de coïncidences d’analogies et de banalités transformées en trésors ».

Nicolas Mathieu nostalgique

Des oeuvres partagées ces dernières années sur Instagram : aperçus de villes, la mer, les rencontres et nouveaux départs, les moments de désespoir et de joie, le bonheur éphémère, les saisons, les matinées passées au lit, les dîners interrompus, les lendemains de fêtes difficiles, l'attente, l'abandon, les souvenirs d'enfance, et l'inéluctabilité de la fin... Tout un programme.

Chaque page raconte nos détresses et nos émerveillements, l’épreuve des corps, l’amour pour un père, une femme, un enfant : les fragments de ce monde qui résiste encore à l’absence et à l’oubli.

Nicolas Mathieu est un familier avec la création littéraire via le réseau social de Meta, a récemment manifesté son mécontentement suite à la décision du ministère de l'Intérieur d'interdire aux mineurs le livre jeunesse Bien trop petit de Manu Causse, édité par Thierry Magnier. En réaction, il a lancé un appel sur Instagram pour la publication de récits érotiques.

Inspiré par le concept de « radio libre », il a proposé un « Insta libre » dédié aux textes et œuvres ayant marqué la formation et l'épanouissement des désirs à l'adolescence. Une initiative qui a débouché sur la publication d'un livre de poche en octobre dernier, naturellement, aux éditions Thierry Magnier. Un projet initié sous le hashtag #whenIwas15.

Il encourageait plus précisément les gens à partager, en lien avec la littérature, leurs premières expériences amoureuses à 15 ans, un âge marqué par le désir, l'effervescence, la découverte du corps et de la sexualité. Les droits d'auteur des ventes de l'ouvrage sont reversés à une association qui milite pour l'éducation à la sexualité.

Nicolas Mathieu, né en 1978, réside à Nancy. Il a fait ses débuts littéraires remarqués en 2014 avec son roman Aux animaux la guerre, Prix Erckmann-Chatrian. En 2018, Leurs enfants après eux (plus de 700.000 ventes selon Edistat) lui vaut le prestigieux prix Goncourt. En 2022 sont parus son roman Connemara (près de 300.000 ventes grand format et poche selon Edistat), et un ouvrage jeunesse, Papa (1738 ex écoulés)., co-écrit avec Stéphane Kiehl. Tous les titres cités ont été édités chez Actes Sud.

David Foenkinos tendre

4 janvier cette fois pour le nouveau David Foenkinos, La vie heureuse, publié chez son éditeur historique, Gallimard. Pour le moment une seule citation : « Jamais aucune époque n’a autant été marquée par le désir de changer de vie. Nous voulons tous, à un moment de notre existence, être un autre. »

Le romancier de La délicatesse (2009, plus d'1,1 millions d'ex. vendus grand format et poche selon Edistat), publie son premier roman en 2002, Inversion de l'idiotie : de l'influence de deux Polonais, Prix François-Mauriac. Outre des recueils de nouvelles, livres jeunesse et pièces de théâtre, David Foenkinos a déjà publié 18 romans. Charlotte (près de 700.000 titres écoulés grand format, poche et livre d'art, selon Edistat) édité en 2014, lui a valu le Prix Renaudot et Goncourt des lycéens la même année.

Outre La délicatesse, adapté au cinéma en 2011 par l'auteur lui-même, accompagné de son frère Stéphane à la réalisation, Les souvenirs, Je vais mieux et Le mystère Henri Pick ont également connu une version pour le grand écran. Ses livres sont traduits en plus de quarante langues. Les deux derniers titres en date de David Foenkinos sont La Famille Martin (près de 200.000 ex. cédés grand format et poche), et Numéro deux en janvier 2022 (près de 180.000 titres écoulés grand format et poche).

Les derniers mots du poète

Le poète Christian Bobin, décédé à l'âge de 71 ans des suites d'un cancer fulgurant, verra son dernier roman publié de manière posthume le 1er février prochain, près d'un an après sa disparition.

Ce dernier texte, Le Murmure, a été rédigé par le poète jusqu'à ses derniers moments, y compris pendant son séjour à l'hôpital, révèle Gallimard. Commencé en juillet 2022 à son domicile au Creusot et achevé sur son lit d'hôpital en Saône-et-Loire, il représente, toujours selon l'éditeur, « la trace d'une course entre l'amour et la mort ».

À la fin, c’est l’amour qui gagne, faisant de ce chant un sommet d’humanité. Le destin qui s’achève sur une telle victoire ne s’arrête pas là. Il commence.

Dès ses 22 ans, Christian Bobin a fait ses débuts en littérature avec Lettre pourpre en 1977, créant au fil des ans une œuvre abondante. Il a choisi de vivre loin de l'agitation, dans une maison située en bordure d'un bois en Saône-et-Loire.

Un mois et demi avant son décès le 24 novembre 2022, son éditeur avait publié une anthologie de mille pages pour inaugurer les voix contemporaines dans sa collection Quarto, Les Différentes Régions du ciel. 17 textes poétiques ont été publiés, y compris un inédit de 1980, L’eau des miroirs. En parallèle sortait le dernier roman publié de son vivant, Le Muguet rouge.

