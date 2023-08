Nicolas Mathieu et Thierry Magnier préparent un poche d'“histoires de cul

« Cet ouvrage est explicitement réservé à des lecteurs et lectrices de 15 ans et plus. On imagine que ce geste s’est opéré sous l’influence de quelque organe de pression réactionnaire, type familles à serre-tête et autres associations en bermudas. Sans revenir sur la nature liberticide d’un tel acte, la manière dont il bafoue le droit à la création, sans détailler l’extrême nécessité où nous sommes de préserver l’espace fictionnel comme l’un de nos biens les plus précieux, on voudrait surtout insister sur l’hypocrisie dudit geste. »

Ainsi réagissait Nicolas Mathieu, Prix Goncourt 2018, après l'interdiction aux mineurs du livre Bien trop petit, de Manu Causse. Comme beaucoup d'autres professionnels du livre et de l'édition, l'auteur voyait dans cette décision un geste d'un autre temps. Gérald Darmanin, en le réalisant, marche d'ailleurs sur les traces d'un certain Nicolas Sarkozy, qui eut recours à cette législation de 1949 en 2002, avant de renoncer.

"Un déluge de nos histoires de cul"

Sur le réseau Instagram où il est suivi par plus de 100.000 abonnés, Nicolas Mathieu avait lancé l'idée : « J’ai repensé à mes 15 ans. À cet été 93. Chacun devrait y revenir, se remémorer sa famine d’alors, et comme on fouinait, matait, comme notre corps était à la fois une puissance et une torture. Nous devrions toutes et tous ensevelir le ministre sous un déluge de nos histoires de cul. »

Il avait lui-même donné l'exemple, et bien d'autres utilisateurs du réseau social lui ont emboité le pas, avec des récits de premiers émois, de grandes frustrations et d'inoubliables jouissances, souvent rythmés par des textes, des images ou des musiques de l'époque.

Le hashtag #whenIwas15 a rapidement été saturé par ces « histoires de cul », si bien que l'écrivain, ce 2 août, a communiqué une adresse email où il est possible de faire parvenir ces confidences.

Un poche chez Thierry Magnier

S'il ne scrute pas Instagram, le ministre de l'Intérieur pourra prochainement en découvrir quelques-unes, dans un livre de poche dont la publication est prévue au mois d'octobre par les éditions Thierry Magnier, a appris Télérama.

« Ce n’était pas un plan machiavélique. Mais c’est allé bien au-delà de ce que j’avais imaginé », explique le Prix Goncourt 2018 à l'hebdomadaire, en précisant que certains témoignages, « les plus graves, les plus troublants, les plus politiques », sont arrivés dans ses messages privés.

Thierry Magnier, « pas du tout réseaux sociaux » pour sa part, se félicite néanmoins de cette mobilisation et compte travailler certains des textes, les meilleurs, avec leurs auteurs. Il en ressortira un ouvrage, vendu pour moins de 10 € et dont les bénéfices iront à une association : « Participer était un acte militant, l’éditer aussi, on ne fera pas de profit dessus », souligne-t-il.

