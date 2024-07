Tiers-lieu, minimaison... L'urbanisme bien logé en français

Placée auprès du Premier ministre, la Commission d'enrichissement de la langue française a pour mission « de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme », d'après son décret de création.

Ses membres se confrontent régulièrement avec des concepts scientifiques et technologiques pointus, dont ils fournissent une définition et un équivalent en français, souvent pour des termes anglais. Parmi les plus récentes listes, citons celle consacrée au milieu de la santé et de la médecine, à l'écologie, ou encore du droit...

Du tiers-lieu au bureau flexible

Cette fois, la CELF se tourne vers l'urbanisme, avec une liste fournie d'une douzaine de termes. Parmi ceux-ci, le tiers-lieu, équivalent du « third place », soit un « espace collaboratif, généralement ouvert à tous, qui permet le partage d'équipements et de services et favorise une coopération créatrice et formatrice entre les utilisateurs en accueillant des activités communes variées ».

Ou encore la « tiny house », une « très petite maison d'habitation dont l'agencement est conçu pour offrir un espace de vie compact et fonctionnel grâce à l'imbrication des volumes utiles ». Pour en désigner une en français, on utilisera les termes « minimaison » ou « micromaison ».

Au rayon de l'aménagement des espaces de travail, relié à l'urbanisme par la CELF, le « flex desk », ou « flex office », trouve enfin son pendant avec le plateau de bureau flexible, ou bureau flexible, plus simplement. Il s'agit d'un espace de travail aménagé pour une pratique généralisée de partage de bureau dans une entreprise ou un service, par l'adaptation des bureaux et de leur attribution, selon les besoins au sein d'une société ou administration.

La liste complète est accessible à cette adresse et consultable ci-dessous.

