539 auteurs, 133 éditeurs, 110 librairies... Les chiffres du livre en Normandie

L'agence de coopération des métiers du livre en Normandie propose un panorama de la filière du livre dans la région, à l'aide d'un document synthétique. Ce dernier évoque chacun des métiers de la chaine, des auteurs aux bibliothèques en passant par les maisons d'édition et les librairies. Les manifestations littéraires, actrices indispensables de la médiation, sont aussi observées.

Le Calvados et la Seine-Maritime mieux servis

Deux départements se distinguent fréquemment, au petit jeu de la répartition territoriale. Sur les 539 autrices et auteurs recensés en Normandie, 384 résident en effet dans le Calvados ou en Seine-Maritime, délaissant quelque peu les trois autres départements.

Le même phénomène s'observe du côté des structures éditoriales, au nombre de 133 sur l'ensemble de la région. Ensemble, elles ont publié en 2023 713 ouvrages, notamment en fiction adulte, en jeunesse, en art et photographie, en régionalisme et en sciences humaines et essais. De nombreux autres genres sont représentés, de la BD aux sciences, en passant par le théâtre et les ouvrages pratiques.

65 librairies indépendantes, sur les 110 de la région, se trouvent dans le Calvados et la Seine-Maritime, et notamment à Caen (14), ville célèbre pour sa densité de commerces du livre.

Les manifestations littéraires normandes (98 au total) ainsi que les établissements de lecture publique rééquilibrent quelque peu la balance, avec une répartition territoriale plus homogène. Un autre bon point pour ces maillons indispensables de la chaine du livre, cruciaux pour porter les livres auprès des lecteurs...

Quelle évolution ?

Cette première édition des chiffres-clés du livre et de la lecture en Normandie ne permet pas de réaliser des comparatifs entre différentes années, sauf pour la partie qui concerne les maisons d'édition.

En 2017, une étude proposait en effet un aperçu du panorama éditorial normand, avec plusieurs constats, notamment celui d'un secteur jeune, vivant, très animé, mais aussi peu salarié et relativement isolé.

À en croire les données collectées pour 2023, la situation reste complexe, même si les maisons sont ancrées depuis longtemps, logiquement dans le paysage (58 % d'entre elles ont plus de 10 ans d'existence, 23 % entre 5 et 10 ans). Le mode de diffusion reste en effet, la plupart du temps, l'auto-diffusion et auto-distribution (à 38 %), devant la délégation de ces étapes de la vie du livre (22 %) quand 12 % des répondants s'appuient sur un modèle mixte.

Dans une majorité des cas (56 %), le chiffre d'affaires de la maison est inférieur à 75.000 € par an, voire à 25.000 € par an pour 40 % des éditeurs normands.

L'écologie essaime

L'agence Normandie Livre et Lecture fait partie des structures régionales les plus proactives en matière d'écologie du livre, mais les engagements doivent encore être formalisés par les acteurs de la chaine, à en croire les données 2023.

En effet, la Charte pour l'écologie du livre recense 13 adhérents seulement (un imprimeur, 2 bibliothèques départementales, 3 maisons d’édition, 5 bibliothèques, une autrice et une résidence d’écriture), quand 21 bibliothèques sont membres du réseau Référents écologie normand mis en place avec l'Association des Bibliothécaires de France Normandie et Média Normandie.

Le document complet est consultable ci-dessous.

Photographie : À Honfleur, dans le Calvados, en Normandie (illustration, thierry llansades, CC BY-NC-ND 2.0)