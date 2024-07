En recul, l'édition belge entame une réflexion sur le prix du livre

Flammarion débute une nouvelle collection, Terra Incognita, qui se donne pour objectif d'observer le monde autrement. À la croisée du récit et de l'essai, elle mêle écriture et image, savoirs et expériences, enquêtes et théories, « pour nous révéler des territoires que l'on croyait pourtant connus, et d'autres qu'on ignorait ».