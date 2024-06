275 livres queer recensés, pour varier lectures et points de vue

« On ne le répétera jamais assez : la représentation est importante en littérature, a fortiori en littérature pour la jeunesse », introduit Lucas, le rédacteur en chef de La mare aux mots. En laissant voir des personnages, des relations amoureuses ou sexuelles diverses, les ouvrages pour la jeunesse donnent une place à des vécus tout aussi variés.

Et permettent ainsi à des enfants et des adolescents d'observer le monde autour d'eux, de se voir représentés dans les livres, voire de mieux se comprendre soi-même. « C’est banal à dire, mais c’est vrai : les enfants et les ados sont les adultes de demain. Plus tôt on sensibilise les gens aux questions LGBTQI+ et plus c’est efficace », constate Cordélia, autrice et booktubeuse spécialisée sur les questions queer et féministes, interrogée par La mare aux mots.

Une sélection mise à jour

En un peu plus de 60 pages, le site spécialisé a réuni 275 chroniques de livres (64 albums, 66 BD, 129 romans, 9 documentaires et 7 livres pour adultes), sans négliger quelques suggestions de films et de séries, des entretiens avec des spécialistes et même un lexique des termes utilisés ou utiles.

Ce supplément Plouf ! est une mise à jour d'un document publié en 2019, pour les 50 ans des émeutes de Stonewall. Le travail a commencé en 2021, et s'est étendu sur plusieurs années.

Pour réaliser cette sélection, nous avons demandé aux maisons d’édition de nous indiquer les livres concernés dans leur catalogue. Nous avons ajouté les livres que nous nous connaissions et qui nous semblaient pertinents. Enfin, nous avons demandé à d’autres personnes sensibles à ces sujets de lister les livres qu’iels connaissaient sur ces thématiques. – La mare aux mots

Sans être exhaustif, le document propose une sélection particulièrement fouillée, qui pourra servir de base aux institutions ou particuliers à la recherche d'un titre précis ou d'un point de départ pour constituer une collection spécialisée.

Le document se télécharge librement à cette adresse.

Photographie : illustration, Chris Bentley, CC BY-NC-ND 2.0