J'ai tout lu : la collection pour apprendre à tout lire

J'ai tout lu propose des histoires courtes et simples, idéales pour les enfants en apprentissage de la lecture. Chaque livre est accompagné d'une version audio disponible sur toutes les plateformes, facilitant ainsi la compréhension et l'autonomie des jeunes lecteurs.

Les romans de la collection incluent des bonus pour apprendre et s'amuser : petits jeux, documentaires et défis variés selon les séries. À la fin de chaque livre, l'enfant peut décrocher un diplôme de lecture, une belle récompense pour avoir terminé un roman.

Quatre romans pour lancer la collection

Les jumeaux Capoupacap - Plus de maîtresse ! : Ce roman, écrit par M. Saenz et S. Alastra, explore les thèmes de l'école, de l'humour et de la vie quotidienne. Les jumeaux Capoupacap sont déterminés à éviter la rentrée scolaire et concoctent un plan ingénieux pour se débarrasser de leur maîtresse.

Un monstre au CP - C’est la rentrée ! : Écrit par P. Ivoire et H. Mengert, ce livre aborde les thèmes de l'école, de l'amitié et des émotions. Plop, un petit monstre, vit sa première journée en CP, une expérience unique et colorée. Ses émotions s'expriment de manière visuelle sous forme de bulles de couleurs variées, ajoutant une touche de magie et de surprise à son quotidien. Ce récit touchant et vibrant de couleurs enseigne aux enfants l'importance des émotions et de l'amitié à l'école.

Les enquêtes de P’tit Pharaon - La pyramide cachée : Ce roman d'aventure, signé P. Brissy et J. Parigi, transporte les jeunes lecteurs dans l'Égypte antique. P’tit Pharaon découvre le plan d'une pyramide cachée et, avec sa copine Néferlili et son chat Toutanchaton, il se lance dans une mission remplie de mystères et de petits frissons.

Les Magimatous - La potion des chatons : Dans ce livre de J. Hervieux et B. Capriotti, les thèmes du chat, de l'humour et de la magie sont au cœur de l'histoire. Emma, une jeune sorcière, doit terminer une potion avec l'aide des Magimatous, ses adorables chatons magiques. Ce récit montre comment l'entraide et la magie peuvent résoudre les problèmes les plus complexes, tout en divertissant les jeunes lecteurs avec des situations amusantes et fantastiques.

