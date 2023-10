Les éditions Héloïse d'Ormesson se lancent dans la science fiction

« J’ai toujours aimé la littérature de marge et la science-fiction en particulier », nous assure Héloïse d’Ormesson, et de rappeler, pour achever de nous convaincre : « Au fil des années, toujours dans des collections généralistes, avec la complicité de Marion Mazauric (chez Flammarion) ou de Gilles Dumay (chez Denoël), j’ai édité William Gibson, Ray Bradbury ou Philip K. Dick. De la même façon, j’ai publié en 2002 La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski, roman fantastique, aux réminiscences de science-fiction, dans la collection de littérature étrangère “Denoël & D’ailleurs”. »

"Publier du romanesque de qualité, sans cloisons"

Une belle expérience dans le genre donc, mais aucune envie d’en devenir une nouvelle figure à côté des autres Bélial ou l’Atalante : « Les éditions Héloïse d’Ormesson ne sont pas attendues dans les rayons SF, alors pourquoi tenter de s’y forcer un passage ? », questionne la créatrice de la maison. « D’autant que la promesse de l’ouvrage de Martin Lichtenberg, divertir tout en soulevant des questions existentielles, rejoint notre crédo », poursuit cette dernière.

Avec ce premier texte, La Roche, la maison a en effet opté pour « une fiction désenclavée, qui navigue entre les styles et les thématiques (historique, aventure, noire, sociale) ».

L’éditrice ne fait ainsi que poursuivre « cette quête de livres monde, qui lancent des alertes tout en divertissant », dégagée de cette passion française de la classification, qui passe notamment en littérature par la séparation entre les genres. Héloïse d'Ormesson unit déjà fiction française et étrangère, sans distinction : « Si certaines maisons cultivent la littérature de genre, d’autres tendent de plus en plus à abolir les catégories et à les mêler au sein de leur catalogue. Nous nous inscrivons dans cette démarche de publication pluraliste », nous explique cette dernière.

« La Roche, c’est avant tout l’émergence d’une voix, d’une vision à la portée poétique et politique », précise Héloïse d’Ormesson au sujet du futur titre de la maison, et de développer : « De cette utopie jaillit une émotion et une invitation à la réflexion, à la manière de celle qu’engendrent Le Meilleur des mondes ou Fahrenheit 451, qui ne sont pas parus sous un label science-fiction à l’époque. De nos jours, nombreux sont les auteurs issus de l’imaginaire qui publient dans des collections dites “blanches” de littérature générale. »

"Une plume inspirée et visionnaire"

Héloïse d’Ormesson nous raconte les circonstances qui ont amené à cette première : « Martin Lichtenberg connaissait notre responsable juridique, Laëtitia Doré, qui a proposé son manuscrit à plusieurs éditeurs au sein du groupe Editis. Elle a ciblé des collections identifiées SF, mais, d’instinct, a souhaité nous inclure dans les envois. Nous avons été les premières à réagir. »

Ce manuscrit « nous a littéralement happées », continue l’éditrice : « Cette plongée dans cette île désolée, peuplée par une population qui rêve d’ailleurs est captivante, saisissante. Nous revendiquons l’éclectisme, alors pourquoi nous interdire la publication de ce roman d’anticipation. »

Après les succès « protéiformes » des premiers romans lancés ces dernières années : Mobylette de Frédéric Ploussard en 2021 (Prix Stanislas et du premier roman de la ville d’Angoulême ; 10.543 ex. grand format et poche cédés, selon Edistat), Ceux qui restent de Jean Michelin en 2022 (finaliste du Grand Prix de l’Académie française ; 14.877 ex. grand format et poche écoulés), et La Colère et l’Envie d’Alice Renard en 2023 (Prix Méduse et littéraire de la Vocation ; 9643 ex. vendus), la maison inscrite dans le groupe Editis mise ici sur un autre premier roman : « Tous ces textes ont en commun d’avoir recours à la fiction pour explorer les limites de notre condition humaine. La Roche partage cette même intention et soulève ces mêmes questions du vivre-ensemble, du rapport au pouvoir, de l’exclusion… », analyse Héloïse d’Ormesson.

Cette dystopie raconte l’histoire de quatre personnages dans un monde de violence et d’oppression, auxquels ils opposent leur poésie. Au sein de cet univers totalitaire, ils tentent de résister et de débusquer l’espoir jusque dans les recoins les plus sombres de l’île. Mais parviendront-ils à échapper à la tyrannie qui écrase les habitants de cet univers hostile ?

Couverture de La Roche, de Martin Lichtenberg. Antoine Lichtenberg © amb/m87design

Héloïse d’Ormesson complète : « La Roche s’apparente à une utopie, qui renvoie à notre époque, stigmatise nos dérives. Ce premier roman renversant marque l’éclosion d’une plume inspirée et visionnaire. »

Né à Paris en 1996, Martin Lichtenberg a suivi des études de cinéma avant d’écrire ce premier texte. Il partage aujourd’hui sa vie entre la littérature et son travail de rédacteur de guides de voyage.

Un thriller en février 2024

Toujours dans cette perspective de décloisonnement, les éditions Héloïse d’Ormesson publieront en février 2024 un thriller cette fois, « redoutablement efficace », signé Jérémie Claes, L’Horloger.

Cet automne, la maison a par ailleurs fait paraître une histoire des maths par Marcus du Sautoy, le récit des destins brisés par la Stasi par Anna Funder, un conte de Noël par Nicolas Barreau, et L’Enfant qui attendait le train de Jean d’Ormesson.

Crédits photo : © Philippe Matsas / Leextra / éditions Héloïse d’Ormesson / Editis / © Charlotte Jolly de Rosnay