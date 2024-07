BayaM, nouvelle plateforme jeunesse “adaptée et sécurisée

« Le numérique fait aujourd’hui partie intégrante de la vie des enfants. Mais faire avec ne veut pas dire faire n’importe quoi », souligne Nathalie Becht, directrice générale de Bayard Jeunesse. De fait, la création de cette plateforme fait suite à un constat : un enfant de 5 ans passe en moyenne 1 h 34 par jour sur les écrans, selon une étude Santé publique France.

Ce n’est plus un mystère : la surexposition des enfants aux écrans peut causer des dommages considérables. Qu’il s’agisse de la lumière bleue ou de l’infinité de contenus (trop) facilement accessibles, et pas tous recommandables pour un jeune public, l’Etat et les scientifiques n’ont de cesse d’alerter à son sujet. Le 12 juin dernier, le président Emmanuel Macron s’était même prononcé quant à une éventuelle interdiction du téléphone « avant 11 ans » et des réseaux sociaux « avant 15 ans », des suites du rapport d’une commission d’experts sur l’impact de l’exposition des jeunes aux écrans.

Alors, faut-il durcir les lois et interdire les écrans à la jeunesse ? Les éditions Bayard Jeunesse ont tranché : ce n’est ni tout blanc, ni tout noir. L’on peut tirer du bon des écrans, à condition que la pratique soit adaptée. C’est en ce sens qu’ils comptent bien ajouter leur pierre à l’édifice, car l’on n’est jamais mieux servis que par soi-même, en créant BayaM : une plateforme qui se veut « sécurisée et adaptée aux besoins spécifiques des enfants », précisent-ils.

S’affranchir du diktat algorithmique

« Nous avons à cœur de proposer des contenus de qualité, qui ouvrent les enfants à la découverte et sont parfaitement adaptés à chaque âge, tout en accompagnant les familles dans un usage raisonné et responsable des écrans », confie Nathalie Becht.

BayaM est ainsi structuré autour de cinq axes : « écouter », « regarder », « lire », « créer » et « jouer ». Et oui, Bayard Jeunesse ne propose pas que de la lecture ! Les enfants trouveront de nombreuses vidéos (26 % du contenu environ), dessins animés, mais aussi des histoires à lire ou à écouter, des jeux, des documentaires interactifs, de l’audio, et même des activités créatives à pratiquer sur écran ou hors écran.

Contrairement aux plateformes classiques utilisant des algorithmes pour recommander des contenus, souvent similaires, l’équipe éditoriale de BayaM choisit elle-même chaque mercredi des surprises éditoriales adaptées à chaque tranche d’âge. Cette méthode, inspirée des magazines, incite les enfants à explorer de nouveaux sujets et formats qu’ils n’auraient peut-être pas découverts par eux-mêmes à cause des algorithmes. Ainsi, l’on sort l’enfant des bulles de filtre pour stimuler sa curiosité, étendre sa culture et cultiver son goût pour la diversité.

Une plateforme qui reconnecte avec le réel

Les choix éditoriaux sont directement inspirés par la vie quotidienne des enfants et les sujets qui les touchent directement : les thèmes tels que la rentrée scolaire, le sport, les relations avec les amis, la famille ou encore l’égalité entre filles et garçons y seront abordés. L’équipe proposera également une ouverture sur des sujets d’actualité, adaptés à leur niveau de compréhension, comme les élections ou le Débarquement.

Cet été, les jeunes inscrits à BayaM célébreront les Jeux olympiques de Paris avec le documentaire Mes Ptits Docs, Les jeux Olympiques (Stéphanie Ledu, Aurélie Grand, éditions Milan, 2024). Ils mèneront des enquêtes en jouant avec Agata détective ou en écoutant des histoires de J’aime lire. Ils partiront à la découverte des océans avec le célèbre Maestro d’Il était une fois la vie, et liront des webtoons d’Ariol, Anatole Latuile et Avni. Et bien sûr, les héros bien connus, Petit Ours Brun, Tom Tom et Nana, et Sam-Sam, seront au rendez-vous pour divertir les lecteurs en herbe tout l’été.

Une plateforme pensée pour les enfants

Trois tranches d’âge seront proposées : 3-4 ans, 5-6 ans et 7-10 ans. Les familles peuvent créer jusqu’à six profils utilisateurs, assurant ainsi que chaque enfant accède à des contenus spécifiquement conçus pour son âge.

Bien sûr, les parents pourront contrôler le temps d’utilisation grâce à un chronomètre. Sans nécessité de connexion internet, BayaM est disponible sur les stores, Airplay, Carplay, AndroïdCar, et sur la télévision, moyennant un abonnement de 5,99 € par mois sans engagement.

Bayard se rajeunit

Avec cette nouvelle annonce vient une nouvelle identité visuelle : le terme « Jeunesse » a été réintégré pour souligner davantage l’engagement envers le jeune public, tandis que le logo a été modernisé pour s’harmoniser avec les usages numériques actuels.

Cette nouvelle identité, imaginée par les équipes de Bayard Jeunesse avec l’aide de l’agence Graphéine, sera déployée sur tous les contenus imaginés par Bayard Jeunesse, magazines, livres, audio, digital, audiovisuel, jeux, jouets, loisirs... Et ce, dès le 1er juillet 2024, date de lancement de BayaM.

Crédits images : © Bayard Jeunesse