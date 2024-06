Malgré la mort de Tim Sale, conclusion annoncée pour Un long Halloween

À l'occasion d'une convention à Dallas, dans l'État du Texas, Jeph Loeb, qui avait cosigné Un long Halloween avec Tim Sale, a dévoilé un certain nombre de couvertures alternatives pour ce récit très attendu. Parmi les dessinateurs réunis, Cliff Chiang, Bill Sienkiewicz ou encore Enrico Marini.

The Last Halloween, série en dix épisodes, doit s'ouvrir dès le 14 juin prochain, menée par le scénariste Jeph Loeb, également connu pour Batman : Silence (avec Jim Lee), Spider-Man Bleu, Daredevil Jaune ou encore Hulk Gris, des one-shots devenus cultes chez Marvel, aussi réalisés avec le dessinateur Tim Sale.

Loeb comptera sur toute une équipe d’artistes, avec des rotations selon les épisodes : Eduardo Risso, Klaus Janson ou encore Mark Chiarello. Mais aussi sur le coloriste Dave Stewart et le lettreur Richard Starkings.

Conclusion attendue

« Un long Halloween : The Last Halloween est le cadeau d'adieu que m'a fait Tim Sale », explique Jeph Loeb dans un communiqué de la maison DC. Le scénariste a ajouté que Sale et lui avaient d'ores et déjà planifié la conclusion de The Long Halloween, après un épisode spécial paru en 2021.

Couverture alternative d'Enrico Marini

Rappelons que Batman : Amère Victoire et Catwoman : À Rome, parus quelques années plus tard, venaient déjà prolonger les pistes lancées par Un long Halloween.

« Le décès tragique de Tim a mis nos projets en suspens », témoigne encore le scénariste. « Environ un an plus tard, après avoir discuté avec Mark Chiarello et Richard Starkings, mes collègues sur les précédents titres Un long Halloween, nous avons décidé de nous mettre au travail, pour rendre hommage à Tim, qui veille toujours sur nous. » Il a promis un affrontement spectaculaire entre les familles mafieuses de Gotham City, ses super-vilains et Batman, assisté par Robin.

Photographie : détail de la couverture de Batman: The Last Halloween #3, par Tim Sale