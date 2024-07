Jean-Daniel Belfond, fondateur du Groupe l’Archipel, tire sa révérence

Après une publication de près de trois mille livres, Jean-Daniel Belfond, fondateur du Groupe l’Archipel, filiale du Groupe Editis depuis 2019, quittera ses fonctions fin juillet prochain, à l’âge de 65 ans.

En attendant la prochaine nomination, c’est Marie-Christine Conchon, directrice générale adjointe d’Editis, qui travaille aux côtés de Catherine Lucet, qui prendra la tête du Groupe.

Le Groupe l’Archipel, 33 ans d’existence

Le Groupe regroupe cinq labels éditoriaux : Archipel, Ecriture, Presses du Châtelet, Archipoche et New Rules.

Les éditions de l’Archipel proposent chaque année une centaine de nouveautés, incluant des fictions de genres variés (suspense, romans historiques, grands romans, et « feel good » avec, par exemple, la collection « Instants suspendus »). La maison publie également nombre d’essais politiques et sociétaux, des biographies et des récits.

À LIRE – Production, éducation, croissance : le projet stratégique d'Editis dévoilé

Parmi leurs succès figurent Dolto expliquée aux parents, de Jean-Claude Liaudet, La dernière valse de Mathilda de Tamara McKinley, Carnets secrets de Jean-Luc Delarue, et Si la vie te donne des citrons... de Charlotte Leman.

Créées en 1992, un an après les débuts du Groupe, les éditions Ecriture se spécialisent dans la fiction et les essais littéraires, publiant notamment les œuvres de Fernando Arrabal, Raphaël Confiant, Emile Brami, François Cérésa, ainsi que des essais d’Alberto Moravia, Patrice Delbourg et Bernard Morlino.

Les Presses du Châtelet sont, quant à elles, pleinement consacrées à la spiritualité (ouvrages du dalaï-lama, de Krishnamurti, du pape François) et au développement personnel, notamment avec Le Petit Livre du Calme, de Paul Wilson (trad. Geneviève Mirman, 2017).

Les éditions Archipoche, fondées en 2006, ont publié environ huit cents titres, comprenant romans, thrillers, témoignages et classiques, dont la réédition intégrale d’Arsène Lupin en 14 volumes.

Enfin, récemment, le Groupe a vu naître le label New Rules, en 2023, dédié à la romance. Genre en pleine expansion, ce nouveau label a rapidement connu un premier succès avec Kiara, diamant écorché par le sang de Hazel Diaz.

Crédits image : Groupe l'Archipel